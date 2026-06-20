Literatura que se zambulle en la piscina

Rectangulares, ovaladas o con forma de riñón. Esmaltadas con pintura blanca o mosaicos en azul. Climatizadas, techadas o al aire libre. Con agua clorada o salada. Las piscinas son sinónimo de hedonismo, evasión mental y estatus. Incluso las que no son de ámbito privado: un pueblo que dispone de pileta municipal está por encima del que carece de ella, aunque sea solo en verano.

Tanto por sus características materiales como por lo que evocan, han servido de inspiración para muchos artistas, como el recientemente fallecido David Hockney, rey piscinero; Henri Matisse, que quería tener una propia y la hizo con recortes de figuras y papel, o la fotógrafa Mária Švarbová, cuyas imágenes protagonizadas por nadadoras en instalaciones deportivas tienen una capacidad hipnótica. Y, por supuesto, para escritores y escritoras que han sumergido a sus protagonistas en ellas.

Quien lo haya leído, pensará inmediatamente en el relato ‘El nadador’ de John Cheever si alguien le pregunta por una historia que suceda en una piscina. De hecho, en todas en las que Ned Merrill se zambulle tras decidir volver a su casa, a 12 kilómetros de donde se encuentra, a nado. “Le pareció ver, con mentalidad de cartógrafo, la línea de piscinas, la corriente casi subterránea que iba descendiendo como una curva por todo el condado. Se trataba de un descubrimiento, de una contribución a la geografía moderna, y pondría a esa corriente el nombre de Lucinda, en honor a su esposa”, escribe el autor.

Esa idea que, de entrada, parece una astracanada divertida se descubre como un trasunto de delirio según se acerca a Bullet Park (su título original en inglés), su lugar de residencia. Publicado en 1964, se adaptó a la gran pantalla en 1968 con Frank Perry y Sydney Pollack como realizadores y Burt Lancaster como actor principal. El pasado mes de noviembre, la editorial Random House recopiló este y otros dos cuentos del escritor estadounidense –‘Adiós, hermano mío’ y ‘El marido rural’– en un mismo volumen ilustrado por Paul Gasol Valls.

Ned Merrill se hace unos largos en los recintos de sus conocidos para lograr un objetivo, al igual que la protagonista de ‘La invitada’ (Anagrama, 2024. Traducción de Inga Pellisa), la última novela de Emma Cline. Alex, escort y lianta profesional, pasa el verano en la casa que su adineradísimo cliente Simon tiene en la Costa Oeste de Estados Unidos. Por supuesto, la villa tiene una piscina: “estrecha pero con la longitud perfecta para echar unos largos, que Simon ejecutaba cada mañana con una concentración maníaca”. Por cometer unos pequeños errores (chocar con un muro de contención mientras conducía su coche de lujo, entre otras cosas), su anfitrión considera que es mejor que regrese a la ciudad. Pero allí no tiene dónde quedarse y además está Dom, sujeto al que le debe una buena cantidad de dinero y que va tras ella, así que decide quedarse por la zona.

Seducción

Su estrategia es sobrevivir a base de seducir a otros hombres y echarle morro a la vida mientras deja pasar unos cuantos días hasta que Simon la perdone y la deje volver. En cada jornada, que comparte con gente diferente, sus baños (y los tranquilizantes que le robó a su cliente) la ayudan a relajar sus pensamientos: “El agua era sedosa, olía a minerales, climatizada a una temperatura amniótica. Se soltó el pelo. Cogió aire y se zambulló. Un largo relajado. Salió de nuevo a la superficie en la otra punta”. Sus capacidades para seleccionar a sus víctimas merman con el paso de los días, a la vez que también lo hace su disociación de la realidad aunque, como Merryl, logra su objetivo.

Al contrario que Ned y Alex, Kathleen Beckett no quiere salir de la piscina de la urbanización de apartamentos en Delaware, donde vive con su familia. Es la protagonista de ‘Golpe magistral’, la novela de Jessica Anthony publicada por la editorial Gatopardo con traducción de Patricia Antón en marzo de 2023, que ya va por su tercera edición. Un domingo de noviembre, el primero que no acompañará a su marido y a sus hijos a la iglesia y en el que la perra Laika saldrá disparada al espacio en el Sputnik 2, se sumerge en ella y allí se queda.

Pese a las peticiones de su marido, que se quiere ir a jugar al golf, los comentarios de sus vecinos escandalizados y el estupor de sus descendientes, se niega a moverse. Kathleen, como Bartleby, el escribiente de Herman Melville, que responde siempre: “Preferiría no hacerlo”, también tiene una frase que usa como escudo. Ella contesta: “Me siento de maravilla. Como una rosa, en realidad”. Un acto de resistencia que, según pasan las páginas, se entiende al conocer los detalles de la vida de esta mujer, que pudo haber sido jugadora de tenis profesional.

En determinado momento optó por llevar una vida más tranquila que la de una estrella del deporte y ha terminado embutida en una realidad que le queda pequeña, como el bañador rojo que lleva puesto. “No estaba lista para salir de la piscina. Una vez que saliera, todo volvería a la normalidad, y la normalidad ya no era aceptable. Cuando se había levantado esa mañana, no sabía que hoy sería el día, pero lo era”, desarrolla la escritora. Mientras tanto, la pasajera espacial a la que habían bautizado popularmente como ‘chuchonauta’ se asfixiaba dentro de su cápsula, una metáfora macabra pero eficaz de los sentimientos de la protagonista.

Piscinas que cuentan vidas

En el libro ‘Bocetos de natación’ (Blatt & Ríos, 2022. Traducción de Laura Wittner), Leanne Shapton cuenta su relación con el agua a lo largo de su vida. En el primer capítulo desvela que fue nadadora profesional y casi llegó a ir a los Juegos Olímpicos porque nunca consiguió la primera o segunda posición en las clasificatorias nacionales de Canadá. Este dato queda prácticamente en la bruma de la memoria según se pasan las páginas, porque la relación de la autora con el agua atraviesa toda su existencia más allá de pruebas y entrenadores. “Me atraen las piscinas, todas, no importa lo pequeñas que sean o lo sucias que estén. Ahora, cuando nado, entro al agua como si tocase distraídamente una cicatriz. Mi nado recreativo es un fantasma de mi nado competitivo”, expresa.

De una forma novelada y más como elemento que explica un estilo de vida, las piscinas aparecen en ‘Los destrozos’, la autoficción de Bret Easton Ellis (Random House, 2023. Traducción de Rubén Martín Giráldez). Un tocho de casi 700 páginas en el que el autor de ‘American Psycho’ rememora el final de un verano de su adolescencia que incluye a un asesino en serie, cómo no. El entorno de Ellis en Los Ángeles era, sin lugar a dudas, privilegiado y tanto en su residencia como en la de sus amigos no podía faltar la pileta, se utilizase o no. “Apenas había comenzado a anochecer y Ryan ya estaba recortado contra la luz, una sombra tenue delante de la refulgente piscina azul y el cielo rosa cambiante, charlando con Thom Wright y Jeff Taylor, todos con polos y pantalones cortos color pastel”, relata el escritor.

Otra que frecuentó la misma zona pero dos décadas antes fue la inigualable Eve Babitz, socialité del Hollywood de los años 60 y 70, ahijada de Stravinsky e inspiradora de Jim Morrison y Marcel Duchamp, entre otros. Pero sobre todo, la californiana fue una excelente escritora que firmó algunas de las mejores crónicas de Los Ángeles en aquella época dorada. Algunas están recogidas en el volumen ‘El otro Hollywood’ (Random House, 2018. Traducción de Cruz Rodríguez Juiz) y están plagadas, como no podía ser de otra manera, de piscinas, algunas más problemáticas que otras. Como ella misma afirmó: “En L.A. cuando alguien se corrompe, siempre ocurre al borde de la piscina”.

Uno de los lugares de alterne preferidos de Babitz y toda la troupe cultural de la ciudad era el Chateau Marmont, donde murió John Belushi y Howard Hughes miraba con prismáticos a las nadadoras. Porque, por supuesto, aquel complejo en el que todo pasaba tenía una zona de baño. Allí pasó Babitz una noche con el músico Gram Parsons (escondido en el libro con el seudónimo James Byrns), aunque había probado otras mejores. Por ejemplo, la de la vivienda del compositor Bernard Herrmann. “Sencillamente mi hermana y yo los queríamos, a él y a su mujer, nos invitaban a nadar en su piscina en verano y nosotras creíamos que habíamos muerto y estábamos en el cielo”, narra. En aquellos momentos, la escritora solo sabía que la pareja era amiga de su padre, no que era el responsable de la música de la mayoría de las películas de Alfred Hitchcock y ‘Ciudadano Kane’.

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La periodista Anabel Vázquez hace un recuento de algunas de las piletas que ha visitado por el mundo en su ensayo ‘Piscinofobia. Tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas’ (Libros del K.O, 2023). La Piscine Molitor de París, la Piscina das Marés de Álvaro Siza en Oporto o la que nunca tuvo Joan Didion son algunas de las referencias incluidas en el libro. La autora comienza con un prólogo titulado ‘Esto no es un libro de piscinas’, que más tarde explica: “Este es un libro sobre una relación: la mía con esas construcciones. También es una celebración de su naturaleza y sus buenas intenciones. (...) Y quiero hablar de mí, sentada en el bordillo de una de ellas, en ese lugar en el que todo el mundo sonríe”.