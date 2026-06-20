Alison Bechdel, la vida es una tragicomedia

El libro está fechado en junio de 2008. Hace tiempo que no hago eso, firmar mis lecturas. Era una buena costumbre, me ayudaba a contener el caos que puede acabar reinando en una biblioteca a la que cada semana se suman varios títulos. Este lleva en una de las seis librerías de casa 18 años, dos menos que los que ahora se cumplen de su publicación, aniversario tan redondo como el agujero de un dónut, igual de esponjoso para la industria editorial que la masa circundante, aprovechado por Reservoir Books para sacar una edición especial, en tapa dura y con los ahora tan populares cantos tintados de un intenso color naranja, el mismo que tenía la cubierta original de la obra.

No fue eso lo que llamó mi atención el día que entré en la librería Panta Rhei, cerca de donde vivía entonces en Madrid. Iba buscándolo, después de haber apuntado su título, 'Fun Home. Una familia tragicómica', tras leer un breve apunte sobre él en una conocida revista musical que tenía una estupenda sección de recomendaciones literarias (ahí me topé con 'El año del pensamiento mágico', de Joan Didion).

Yo nada sabía sobre su autora, Alison Bechdel (Lock Haven, Pensilvania, 1960), ni siquiera era aficionada al cómic, género en el que era muy conocida gracias a la tira satírica 'Dykes to Watch Out For' (Unas lesbianas de cuidado) que llevaba 25 años publicando en la prensa especializada estadounidense. Pero aquella novela gráfica, en la que Bechdel contaba su vida, el descubrimiento de su propia identidad sexual, centrándose en la relación con su padre, que ocultó su homosexualidad hasta su suicidio, tenía todos los ingredientes para convertirse en una de mis lecturas de cabecera.

Hay libros, muy pocos, que son un milagro y otros, también contados, que te cambian sin hacerlo, porque lo que en realidad consiguen es ayudarte a descubrir quién eres, iluminan esa identidad que es siempre incógnita, hasta que la literatura la descifra. Fue eso lo que me pasó con 'Fun Home', lo que en mí provocó la historia de Alison Bechdel y su 'familia tragicómica', dueña de una funeraria en la que todos vivían, ya que el negocio estaba en la misma casa en la que transcurría la cotidianidad que saltó por los aires al descubrirse el secreto del padre, caracterizado por un comportamiento errático e inexplicable que su hija comprendió demasiado tarde.

La ficción como espejo del trauma, de la pérdida, del silencio que entierra la empatía, la socava hasta hacerla desaparecer, de los lazos familiares que nos construyen tanto como nos destrozan, del humor como irónico refugio, de la lectura que ampara y puede salvar, de ese lugar que ocupamos en el mundo y que tanto cuesta encontrar, de la tragedia que siempre es la vida, incluso ya terminada.

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Ojalá hoy, esta misma tarde, una joven de veintipocos entre en una librería y en la abarrotada mesa de novedades se fije en un libro de portada verde botella y cantos coloreados de naranja. Le cambiará la vida.