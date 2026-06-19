El tiempo de los libros

Abril es el mes del libro. Cada año, el día 23, Barcelona acoge la primera gran cita literaria de España. Tras Sant Jordi, se suceden ferias y jornadas en torno a la lectura en prácticamente todas las capitales de provincia y en muchos pueblos y ciudades. Con ellas llegan las estadísticas sobre hábitos de lectura y ventas. La Feria del Libro de Madrid, que se ha celebrado estos días, suele marcar el cierre de ese ciclo. Sabemos que las mujeres leen más que los hombres, que los jóvenes han mejorado sus hábitos de lectura y que el sector editorial mantiene una admirable capacidad de atracción en unos tiempos en los que el ocio está muy disputado.

Las preguntas fáciles son las que se pueden responder con una cifra. Hoy todo se mide. La cuota de mercado de los grandes grupos editoriales. El número de libros que compramos. El auge de los clubes de lectura. Y, también, el tiempo que se tarda en escribir una novela o un ensayo. Pero con tanta medición, a veces olvidamos que una obra de arte no se puede catalogar por el tiempo que dedicamos al acto de crearla, en este caso, por los días que dedicamos a teclear en un ordenador. En esas cuentas faltan la documentación, los paseos, las lecturas, la vida.

Se dice que Fiódor Dostoyevski escribió 'El jugador' en apenas unas semanas y que Jack Kerouac redactó la primera versión de 'En el camino' en tres. En ninguno de los casos sabemos, en realidad, cuánto tardaron en imaginar y recrear lo que luego trasladaron al papel. A Juan Tallón le escuché decir que, una vez que dio con la estructura y el punto de vista de 'Obra maestra', el libro ya estaba prácticamente hecho. Lo explicó a propósito de una pregunta sobre el tiempo de la creación, ese tiempo indeterminado que nadie sabe cuándo empieza ni cuándo termina.

Esa obsesión por cuantificarlo todo, como si el dato nos diera alguna certeza, también ha invadido nuestra forma de leer. Una de las fotos más repetidas en las ferias del libro es la del botín con el que regresamos a casa. Las redes sociales han hecho que la literatura gane exposición pública. No solo compartimos lo que leemos, sino que también contamos cuántos libros leemos al año. Hay libros que se leen en una tarde y otros que permanecen semanas en nuestra mesilla de noche. Algunos se olvidan al cerrar la última página; otros se resisten a abandonarnos y siguen reverberando dentro de nosotros durante días, semanas o años. Hay libros que no supimos leer a los 20 y que nos deslumbran a los 40. En nuestras listas, sin embargo, todos cuentan igual.

Consumismo y competición

La parte negativa la conocemos todos: la medición constante favorece el consumismo y la competición por leer más hace que la frontera entre el entusiasmo y el postureo se vuelva difusa. Yo misma hago listas de mis lecturas anuales, en parte para recordar qué leí cada año y en parte para marcarme objetivos y escapar de la procrastinación. Me quejo de la lógica de la productividad, aunque luego me la impongo a mí misma para no restar tiempo a aquello que más disfruto.

Pero no todo el mundo se ha adentrado ni en la dictadura de las métricas ni en el afán por construir una marca personal. Hace unos meses, en un festival de literatura al que fui invitada, un escritor español bastante conocido nos contó que durante su estancia fue a una librería a comprar uno de sus libros. No era el que venía a presentar y quería regalárselo al periodista que lo acompañaba en el acto. En la librería no lo reconocieron y le comentaron que ese autor estaría esa tarde en el festival. Él solo asintió. Mientras pagaba, le preguntaron si iría a verlo. Tuvo que acabar confesando que ese autor del que hablaban era él.

Un escritor comprando su propio libro para regalarlo e intentando pasar desapercibido. Hay escenas que no caben en ninguna métrica.