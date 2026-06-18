Mari Carmen Subirats: "'50 sombras de Grey' me ayudó a superar una situación dura tras un cáncer de mama"

¿Cuándo comienza a leer?

Ya adulta. Antes no había encontrado el tema o el autor que me provocaran. Sin embargo, mi madre y mi abuelo leían mucho. Me aburría de adolescente, era terrible, y de repente, al descubrirla, la lectura se convirtió en algo compulsivo, no podía ni puedo pasar un día sin leer.

Ese primer libro que la motivó fue…

Recuerdo especialmente un libro de Gonzalo Torrente Ballester, 'La saga/fuga de J. B'. Es la historia de una saga gallega en la que diversas generaciones se enfrentan. Hay elementos satíricos muy propios de este autor, y el realismo convive con momentos mágicos.

Desde entonces, ¿cuáles son sus temas favoritos?

Leo un poco de todo: ensayo, ficción, románticas, y picantes también. Si he de elegir un tema, me voy al romanticismo del siglo XIX. Antes de que 'Los Bridgerton' se pusieran de moda como serie, ya me había leído todas las novelas de Julia Quinn.

¿Otro título romántico?

'Una habitación con vistas', de E. M. Forster, una historia de amor que se desarrolla en el centro de las rígidas costumbres victorianas, como la diferencia de clases, por ejemplo. Es una novela que mueve sentimientos y con la que muchos podemos encontrar puntos en común.

¿Un libro picante?

Sin duda, '50 sombras de Grey', de E. L. James. He leído los tres volúmenes. Le diré que los leí en un momento en que me ayudaron a superar una situación dura. Había pasado por un cáncer de mama. Eso implica una medicación que provoca menopausia inmediata. Y eso conduce a la ausencia de libido y se transforma en un problema de pareja.

¿Esas historias la ayudaron?

Mucho, entre un cambio en la medicación y esas lecturas, me di cuenta de que todavía estaba viva sexualmente. Todo cambió y mi relación de pareja volvió a su cauce. Cuando la literatura aporta a tu vida, se convierte en algo imprescindible y esencial.

¿Algún autor más?

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Jane Austen, por ejemplo. Me gustan los finales felices, que para los otros ya está la vida. Basta con leer las noticias o mirar alrededor, hay mucho drama.