'Cuatro casos criminales', de Junichiro Tanizaki: maestro del ‘noir’ psicológico japonés

Encabeza 'Cuatro casos criminales' un prólogo firmado por Marta Marne en el que la autora traza las líneas maestras del volumen y de toda la obra literaria de Junichiro Tanizaki (Tokio, 1886-Yugawara, 1965), figura esencial de la narrativa japonesa del siglo XX. Obras como 'Tatuaje', 'Jotaro el masoquista', 'Arenas movedizas' y 'Hay quien prefiere las ortigas' corresponden a unos inicios literarios muy marcados por las influencias estéticas vanguardistas de los primerísimos años del siglo.

A ellas siguieron novelas y recopilaciones de relatos que culminaron con 'El diario de un viejo loco' y 'La llave', que ocasionó una fuerte polémica al abordar la historia de la relación de un matrimonio ya entrado en años que enfrenta y compara sus distintos gustos eróticos, y el ensayo 'El elogio de la sombra', de 1933, sobre la estética nipona frente a la occidental.

Influencia reconocida de autores japoneses de renombre internacional como Yukio Mishima y Yasunari Kawabata, a Tanizaki se le consideró, en los mentideros literarios, un eterno candidato al Premio Nobel. Entre otros muchos galardones, en 1964 fue nombrado miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Aires sutiles

'Cuatro casos criminales' es una recopilación de cuatro relatos breves, aunque de extensión desigual, hecha 'ad hoc', que muestra la inclinación de nuestro autor por la narrativa negrocriminal, que no policial, puesto que las fuerzas del orden no aparecen en ningún momento. Los textos aquí reunidos fueron publicados entre los años 1918 y 1921, según la autora del prólogo, y tienen, cada uno de ellos, una especial significación en la evolución literaria de su autor. Estamos ante cuatro ejemplos de un 'noir' con otros ritmos y otras formas, otros aires más sutiles que aquellos a los que estamos acostumbrados por nuestros lares.

En este volumen, la psicología de los personajes es el elemento a partir del cual surgen los casos, se desarrollan como lo hacen y encuentran sus respectivas y diferentes resoluciones. La influencia de las por entonces recientes teorías freudianas sobre el inconsciente y la sexualidad más o menos reprimida como elementos constitutivos de la condición humana está bien presente en cada uno de los textos aquí recopilados. Este hecho, en manos de un escritor propio de la estética y la mentalidad japonesas, hace que cada relato se condense, se espese página a página, a partir de una mirada siempre atenta al detalle, a lo que a nosotros pudieran parecernos nimiedades y al relato de hechos y diálogos con una lentitud que no es ninguna tara y a la que no estamos demasiado acostumbrados.

Ambigüedad

El primer cuento, 'El caso del baño Yanagi', conduce a los lectores a una ambigüedad constante entre lo real y lo imaginario, presentando un asesinato que parece real y no lo es junto a otro que parece una alucinación del protagonista pero que es muy real. 'Por el camino', el segundo cuento, está construido como trasunto de una historia de Sherlock Holmes, con sus habituales conjeturas en pos del descubrimiento de un crimen hasta entonces incógnito.

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El tercer relato, 'El ladrón', recuerda ya en sus primeras páginas el rasgo más llamativo de la novela 'El asesinato de Roger Ackroyd', la más original de Agatha Christie, publicada en 1926, solo que dicho recuerdo debería serlo en sentido inverso porque Tanizaki escribió su cuento cinco años antes de que la novelista inglesa hiciera lo propio con su relato protagonizado por Hércules Poirot. 'Diablos a la luz del día' es el más extenso y último de los cuatro cuentos del libro, y es, sin duda alguna, el más freudiano de todos, versando sobre el tema de las enfermedades mentales y su posible carácter hereditario.