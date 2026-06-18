Somos de la sospecha de que lo no dicho, aquello dejado al margen, suele constituir, más allá de la voluntad de los escritores, el centro de la escritura. Hay una autora llamada la filósofa de los gatos. Ella dejó una semilla a observar, es decir, una obra tan solo anunciada y nunca realizada. Dado el gusto de la pensadora por Galdós, que desde la distancia no comparto, junto con su cercanía con Unamuno y su 'Niebla', así como con su amado Machado, podemos, desde este lugar, llegar a imaginar el tono de esta obra nunca escrita.

Novela no realizada, novela apenas esbozada, novela tan solo anunciada. En la filósofa, tan sensible pero reservada, llama la atención que se permita esta curiosa y personalísima confesión. Impropio en esta autora que, pese a su radical honestidad, siempre tuvo muy clara esa elegancia y distancia del saber hacer de la autoría y su escritura. Confesión, la suya, que pudo hacer, imagino, tan solo desde la certeza de que esa obra jamás llegaría a ser escrita. El género iba a ser la novela, esa forma tan propia de ese siglo XX que se enroscaba sobre sí mismo. Finalmente no fue el escogido para exponer esa intuición hecha diáfano concepto que nombró desde La Habana: la multiplicidad de los tiempos.

Y el concepto… cabe decir que hay siempre una fricción en esto del pensar. Fricción que se derrama en el gesto no entendido en el espacio compartido, que cargado de entendimiento, se resiste a ser del todo visto; que pese a la buena voluntad y el esfuerzo ahí puesto, la palabra se parapeta y nos deja confusos. Son dos tiempos, que, coincidiendo en el espacio -polis, casa, corazón-, viven en lugares bien distintos. La flor que florece y la paloma entre basura, el cartero y la nube asomándose.

María Zambrano dio cabida en el ritmo de su sentir a esa posible novela sobre la multiplicidad de los tiempos durante los dos años de enfermedad que la tuvieron postrada en el último periodo de la dictadura de Primo de Rivera, tras haber dudado con todo su ser sobre si la filosofía era para ella. Con justa intuición, la desterrada reconoció la inmensidad del filosofar. Es por eso que se zarandeó ante la posibilidad de que se le quedara grande. Después de la enfermedad, vino la entrega al proyecto histórico. El pueblo despierta en un sueño creador, las calles hacen sonar la música de la historia. Y luego: exilio. Entonces asumió su decisión hasta las últimas consecuencias: filosofar, bien lo sabía, era hacerse cargo del cuerpo de la filosofía y de su supurante herida.

En el periodo posterior al de la promesa republicana, es en la ciudad condal, con el Gobierno de la República ya desplazado y abocado a una inminente derrota, donde empieza a concebir esa obra que será redactada en el inicio de su largo exilio nómada. Esa obra es Filosofía y poesía; en ella rinde cuentas con Platón y la tradición occidental. Será ese el gesto inaugural de esta pensadora suave y colosal que una vez y otra pensará el tiempo, en la espera de la aurora que venga a dejar ser al crepúsculo en el cobijo de una polis aún por venir. Faltará más de una década para que escriba desde La Habana Delirio y destino y allí aparezca el concepto. Faltarán casi cuatro décadas para que el texto pueda ser publicado en 1989, al regreso de su exilio.

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