'Diario secreto de José Antonio', de José Antonio Martín Otín

El pasado mes de marzo pudimos finalmente acceder tanto estudiosos como interesados a las “memorias” que se rumoreaba habían encontrado de José Antonio Primo de Rivera, y son de interés, pese al pretencioso subtítulo: un documento inédito que cambia la Historia.

La editorial Espasa nos ofrece una cuidada edición de esta obra de los 'joseantonios', pues José Antonio, hijo del general dictador Miguel Primo de Rivera y fundador de la Falange, dejó una agenda manuscrita que nos ofrece José Antonio, Martín Otín, que es más conocido como periodista deportivo, licenciado en ciencias de la Información, sobre todo actualmente por ser tertuliano del programa televisivo El chiringuito -en A3 Media-, si bien ya publicara en esta misma editorial, con Sergio Campos, 'Violencia roja antes de la Guerra Civil'.

Sin prólogos o introducciones ajenas, es el propio autor quien nos presenta la obra en el primer capítulo, titulado 'La agenda matemática', que alude a esa pequeña agenda (Juris) regalada a José Antonio por el Colegio de abogados en 1936, conteniendo anotaciones, con caligrafía en miniatura, desde el viernes 13 de marzo de ese año hasta el domingo 29; un facsímil en cuatricromía de treinta páginas, incluidas las dos cubiertas y cuatro vacías de texto (sólo las citas del día), que se presenta como del puño y letra de Primo de Rivera, junior, y sirve de portada.

Igualmente, Martín Otín nos dice, en primera persona, desde la contraportada del libro: "Sus hojas diminutas guardaban el principio del final contado por él mismo. Y el desencanto por no ser escuchado (…), para evitar el desastre español (sic)". Esta idea, que sobrevuela siempre el estudio, considero que es un error de base, pues sobrevalora el poder de José Antonio y sus falangistas para haber podido evitar el golpe de estado y la guerra a través de un acuerdo con las autoridades de la II República española, lo que no anula el valor documental en absoluto.

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (Madrid, 1903-Alicante, 1936), abogado, fundó la denominada falange española con vocación de partido único, de corte fascista del alemán o el italiano, y en 1933 obtuvo un escaño como diputado por Cádiz que perdió en las elecciones de febrero de 1936, decayendo su inmunidad; fue detenido el 14 de marzo de 1936 -como ya le sucediera en 1932 tras el golpe de Sanjurjo, siendo absuelto- junto a dos millares de falangistas y el día 17 su partido fue ilegalizado por violento y él acusado por tenencia de armas.

Para ponernos en contexto sobre esas anotaciones contamos con José Antonio Martín Otín, que hace unos años publicara ya un libro biográfico sobre el otro José Antonio desvelando sus amores ocultos, redactando ahora un estudio donde cada capítulo se corresponde con una anotación en el dietario primigenio (una veintena en total), hasta alcanzar las 230 páginas, de las que medio centenar son notas de la investigación, que no se incluyen al pie, sino por capítulos al final del amplio texto. Toda una disección de la memoria en esos días de nuestra Historia.

El trabajo, presentado más como un estudio histórico que como una obra memorialista que también es, incluye al final las fuentes y la amplia bibliografía utilizadas, mientras contiene numerosas fotografías entremezcladas con el texto (se echa de menos un índice), tanto de personajes como de documentos de la época; cerrando la edición el facsímil antes citado. Una piedra más en ese renovado interés por Primo de Rivera que ha conducido a novelas y hasta una película cinematográfica de éxito últimamente. La Falange, dividida en varias, sigue existiendo.

Primo de Rivera inicia sus notas y el relato personal en la madrugada del 13 al 14 de marzo de 1936 y nos cuenta lo que ha sucedido ese día según su conocimiento: quema de iglesias y sedes de periódicos en Madrid capital. La primera de veinticuatro páginas de narración, pero el último día que José Antonio pasó en libertad, pues el sábado día 14 de ese mes y año, como él nos escribe asimismo en primera persona: “un poco antes de las once llegaron a casa unos policías y me detienen. Voy a los calabozos de la DGS donde encuentro a bastantes camaradas”. Nada dice del armamento sin licencia que encontraron en su domicilio según los autos judiciales.

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Un libro sin duda muy sugerente por lo que aporta de novedad histórica y por el gran conocimiento del personaje y el mundo falangista que demuestra el autor del estudio, sin olvidar que la cuestión neorreaccionaria/neofascista está de vuelta en España, noventa años después de los hechos, y, lo que es peor, considero que hay una pandemia planetaria que persigue acabar con las libertades republicanas tradicionales, yendo contra el mundo contemporáneo progresista que se inició con la ilustración y la revolución francesa de 1789, para llevarnos de nuevo a la barbarie y la guerra, como sucediera en el siglo pasado. Mejor entregarnos a la lectura.