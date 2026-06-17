‘El sol dels moribunds’, de Jean-Claude Izzo: mejor morir al sol

La última novela firmada por Jean-Claude Izzo (Marsella, 1945-2000), 'El sol dels moribunds', protagonizada por tres sintecho, es un canto desesperado a la dignidad humana. Su autor, considerado el padre del 'polar' provenzal, murió apenas cuatro meses después de publicarse este libro.

De padre italiano y madre española, nacido en 1945 en el barrio marsellés de Le Panier, entonces un lugar de marineros y prostitutas y hoy atracción de turistas (al estilo del Raval barcelonés), Izzo fue militante comunista, poeta, periodista y novelista de gran éxito gracias a la trilogía negra 'Keops total' (1995), 'Xurmo' (1996) y 'Soleá' (1998), protagonizada por el taciturno policía Fabio Montale y traducida al castellano y el catalán. La primera ganó el Prix des Lycéens y fue llevada al cine, y después la trilogía se convirtió en miniserie televisiva protagonizada ni más ni menos que por Alain Delon.

En toda su obra, Izzo sitúa en el centro de la narración a su ciudad natal, un poco al estilo de las películas de Robert Guédiguian. La Marsella real de obreros, emigrantes, traficantes, delincuentes pequeños y grandes, mangoneadores y gente humilde en general, deviene así la auténtica protagonista de su obra. Sobre este paisaje mediterráneo, mestizo, luminoso y tan poco parecido a la Francia del norte que siempre ha dominado el relato cultural, construyó en tan solo cinco novelas y un libro de relatos ('Vivre fatigue') un imaginario completamente diferente –y bastante más creíble– de nuestros vecinos del norte. Es tan potente y duro a la vez el retrato de esa Marsella que no son muy pocas las rutas literarias que, tras los pasos de sus novelas, se han realizado.

Novela existencialista

'El sol dels moribunds', que se publica primero en catalán a la espera de que salga en castellano, es un compendio duro y definitivo del universo humano, político y vital del autor francés. El especialista número uno en novela negra Jordi Canal, quizá quien mejor conoce la obra de Izzo, define en el prólogo este relato postrero como una novela existencialista. Razones no le faltan. La historia de Tití, Rico y Dédé, vagabundos que no buscan la compasión ni la piedad de esta sociedad podrida, sino tan solo un poco de paz, es tan auténtica que duele el alma al leerla y deja a las hoy tan loadas novelas autorreferenciales al nivel de un folletín decimonónico.

La muerte de Tití en una estación de metro, en esta ocasión de París, es el fin de cualquier posibilismo y el inicio de un sueño, el que pone en marcha la odisea de Rico de vuelta a su ciudad, donde anhela reencontrarse con su primer amor para cerrar los capítulos de una existencia que descarriló sin remedio años atrás. Pero Rico sabe muy bien que a los que no poseen nada este mundo les niega incluso la dignidad. Por eso aspira a volver a su ciudad como cenit de su vida, porque, "puestos a morirse valía más irse a morir al sol".

Noticias relacionadas

En un mensaje de WhatsApp, el editor me dijo que había llorado al terminar de leerla. Lógico. Los protagonistas de 'El sol dels moribunds' son seres invisibles y repudiados por la sociedad, pero sus miradas perdidas y sus voces angustiadas son bien reales. Conforman una parte esencial del mundo que habitamos, que pasa frente a nosotros cada día y que, absortos en nuestras vidas pequeñas y domesticadas, no vemos. O, mejor dicho, no queremos ver.