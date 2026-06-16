El trovador del Cerrato

Les dicen tábanos. Viven en una aldea que tuvo 800 habitantes y hoy se conforma con 60. Pero decir que se conforma es faltar a la verdad: si algo hacen los tábanos es no quedarse quietos, sino volar y morder. Molestan con su zumbido y su dentellada para que se les escuche y se sepa que desde allí, desde Tabanera de Cerrato, a unos 40 kilómetros de Palencia capital, bulle una actividad que se erige contra todo pronóstico, desafiando a todos los que, bajando los brazos, afirman que en esta España olvidada no hay nada que hacer salvo morir de olvido y tristeza. Y que hay que irse sin mirar atrás, para que mueran a la vez allí las almas y los olmos.

Pero los tábanos se niegan y entonces muerden con un zumbido que se convierte en una música que te repiquetea en las entrañas porque está hecha de un conjuro básico: la unión entre el ritmo y el verso, de lo inefable, de donde las musas indican que existe el más allá que nos acerca, sin embargo, a la raíz que nos define siendo seres que habitan la naturaleza tratando de recordarse como algo que la integra y no que la destruye. Su materia es la propaganda por los hechos, el facta non verba que tanta falta hace a este mundo superficial con inflación de palabras que pierden su sentido primordial de tanto usarse sin cuidado. Y lo hacen así porque ellos están convencidos de que «si quemaron los pinos, aún nos queda el encinar».

Su base de operaciones es este pequeño pueblo donde nadie miraba hasta que alguien empezó a hacerlo y a construir, desde el deseo, una posibilidad. Allí, después de haber rodado por medio mundo, regresó uno de sus habitantes: Héctor Castrillejo San Millán. Junto con su familia y amigos construyó su propio reino de libertad y privilegio, que no está hecho de oropeles y oro, sino de conexión con la tierra y comunidad. Fundó allí y aún coordina la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato, desarrolla su proyecto de Arqueología Experimental y, desde siempre y para siempre, escribe y recita.

Es el poeta que pone la letra a la música étnica ibérica de El Naán, un grupo musical que allí nace, en el páramo palentino, y que ha conquistado a la mismísima BBC, ha actuado en festivales de Polonia, Irlanda, pasando por Hungría y Portugal, e incluso ha girado con Vetusta Morla en el tour de su trabajo 'Cable a tierra'.

Ahora, son ellos los que salen de nuevo al mundo con 'Versos del Páramo Negro', un precioso disco en el que les acompañan voces conocidísimas, como la de Rozalén. Y todo eso nace de un cúmulo de saberes ancestrales y de una verdad que emana de la tierra que pisan y de la que se saben parte, aunque tantas veces hayan oído que para qué quedarse ahí donde nada hay.

Cuando uno escucha al trovador recitar, se da cuenta de todo lo que se puede, de la potencia que tiene la tierra olvidada y de cómo Héctor Castrillejo San Millán es capaz de hacer temblar los propios cimientos de la civilización que pareciera que a veces nos dio más pena que gloria. Él es el autor de varios poemarios: el propio incluido en el último disco del mismo nombre que ahora se estrena, pero antes parió 'Una brizna de sangre' (2023) y, algo antes aún, 'Dioses, ruinas, semillas y canciones' (2021), un texto que llegó a mis manos y no supe cómo encajar.

En él hay greguerías, micropoemas, canciones, odas al vino, rapsodias y, sobre todo, poemas que nacen del mismo derrumbe que yo respiro. Su ruina se convierte en belleza y desde ahí logra restituir lo que un día fueron lágrimas por una esperanza esencial que nace de las manos de las abuelas, de los lobos, de los remedios y la afirmación contundente de que lo importante no vale dinero y aún lo podemos tocar.