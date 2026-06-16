'Teléfono', de Percival Everett: una novela que contiene multitudes

Lo que afirma Søren Kierkegaard en el epígrafe de 'Teléfono' se carga de sentido cuando sabes que la edición original de la excelente novela de Percival Everett (Fort Gordon, 1956) tenía tres versiones, en las que ligeras variaciones desviaban (o no) el rumbo argumental del personal vía crucis de Zach Wells, el paleobiólogo en crisis existencial que la protagoniza. "Se puede hacer una cosa u otra […]. Hazlo o no lo hagas, da igual; de ambas cosas te arrepentirás", vaticina el filósofo danés.

Así las cosas, ese tripartito experimento formalista, de clara afinidad hipertextual, quería representar desde la estructura narrativa el gran tema del libro, que son los efectos colaterales de lo que queremos entender como libre albedrío y la penitencia que, inevitablemente, conlleva el ejercicio de una libertad que muchas veces no es tal, sino que está marcada por la fuerza del destino. Dilucidar cuál es el papel que cumple el escritor en este movimiento de placas tectónicas, donde la pérdida y la salvación parecen ser los polos opuestos de una misma columna vertebral de afectos y tensiones, es el elocuente objetivo de la novela, que, en su edición española, no necesita de subdivisiones y multiplicidades para demostrar su brillantez.

Temblores sísmicos

Y no las necesita porque una buena novela, posmoderna o no, contiene multitudes. Y 'Teléfono' –que, desde su mismo título, evoca esas conversaciones que mutan de interlocutor en interlocutor, deconstruyendo o desvirtuando su significado inicial– utiliza el lenguaje paleogeológico, la jerga ajedrecística y algunos intertítulos en latín, entre otros fogonazos literarios, para representar los temblores sísmicos que agitan la existencia de Zach Wells cuando a Sarah, su hija de 12 años, le diagnostican una rara enfermedad neurodegenerativa.

A veces el daño colateral que la enfermedad de un hijo provoca en un matrimonio, y las huellas que esa destructora borrasca dejan en su percepción del mundo, nos recuerdan a la excelente Lorrie Moore de 'Gente así es la única que hay por aquí'. En otras, el mismo oficio de Wells, que no es otro que explicar el devenir histórico de una cueva a partir de sus registros geológicos, no hace más que señalar que la literatura es esa cueva, y los lectores sus espeleólogos, abriéndonos paso entre una acumulación de capas estratificadas de metáforas diamantinas.

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En 'Teléfono' hay también una petición de socorro, ese mensaje escondido en una chaqueta de segunda mano ("Ayúdame", dice) que será el clavo ardiendo, la botella de náufrago a la que Wells se aferrará para salvarse de su hundimiento personal. Puede que la novela afronte esa redención de un modo un tanto precipitado, pero es muy interesante el modo en que Everett cambia de género, se atreve con las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez y saca a Wells de una zona de confort (o de 'discomfort') que le despierta del ejercicio de una primera persona pasiva a una subjetividad activa. Ante la parálisis que le provoca la enfermedad de Sarah, por fin puede aprovechar la oportunidad de intervenir en la realidad. No se trata de convertirle en héroe, sino de que sea, en definitiva, protagonista de su propia historia. Ese es el gran triunfo de la literatura, que Everett celebra a través de ese gesto de rescate.