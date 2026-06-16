Adrià Pujol: "Mi Empordà, el que yo veo, todavía está, pero está enterrado"

Más de diez años separan la publicación original de 'Escafarlata d’Empordà' y 'Picadura de Barcelona' del escritor y antropólogo bagurense Adrià Pujol con la reedición que la Editorial Empúries ha hecho ahora con las dos obras juntas, tal como el autor las había concebido originalmente. El título resultante ha sido 'Escafarlata/Picadura'. Un díptico, que el autor presentó el lunes en la Biblioteca Carles Rahola de Girona junto a Carles Xuriguera.

'Escafarlata' retrata las memorias, vivencias, experiencias vitales y anécdotas del autor en Begur durante su infancia y juventud, con un tono punzante y un ejercicio estilístico muy rico de expresiones y rasgos del habla empordanesa. Aparecen los personajes pintorescos del pueblo, la reflexión sobre los límites paisajísticos mentales de un begurense, la manera tan propia de comunicarse entre "aborígenes" o los desfiles de pintorescos veraneantes con coches de gama alta. 'Picadura' comienza donde 'Escafarlata' termina, con el Eixample de Barcelona como nuevo escenario y un estilo muy diferenciado y que el autor califica de "desaforado".Con todo, el libro pasa de un recuerdo a otro, hablando de su etapa universitaria y de por qué dejó de ser profesor, las peripecias durante un trabajillo de verano como marinerito en l’Estartit, su interés creciente por los libros gracias a las elecciones literarias de su padre, o incluso su breve experiencia como guardián de la Ermita de Santa Coloma de Fitor, en el corazón de Les Gavarres.

Pujol explica que fue el editor Josep Lluch quien le propuso una reedición de 'Escafarlata', y que fue la oportunidad perfecta para unirla con su continuación.

Recuerdos y memoria

Aunque en un primer momento el sentimiento imperante fue la alegría por la reedición, pronto pensó en cómo haría para acercarse a una escritura que apelaba a tantas experiencias del pasado: "me acerqué de puntillas, con la inquietud de que no me gustara lo que había escrito y de que quisiera borrarlo todo. Pero, a pesar del miedo, hice las paces con el escritor de hace 15 años", subraya Adrià Pujol. De esta manera, revisó el material "con guantes, como si fuera un archivo", con prevención y solo dejando entreabrir la "caja de los truenos". Gracias a este trabajo preventivo, lo que encontró, dice, "no me sacudió demasiado". Además, tiene claro que todas aquellas memorias son cosa del pasado y que "no quiero volver a él".

Durante este proceso de edición, ha realizado cambios sobre todo en 'Escafarlata', ya que, según explica, es "fruto del arrebato, de un "mirad cómo escribo"". Hay ciertas reflexiones que ha quitado por ser materia sensible e hiriente, y que con la óptica actual se explicarían de otra manera. "La memoria íntima es la que es, pero el tratamiento que puedes hacer de ella es lo que cambia", sostiene.

'Escafarlata' fue un "antes y un después" en el oficio de escritor, en el que deja reflexiones embrionarias que posteriormente acabaría desarrollando en otros libros, como el "collonar" propio del Empordà, que se transformaría en 'La Carpeta és Blava' (LaBreu Edicions).

"Las personas somos cajas de memoria, y en mi casa tenemos muchas", subraya Adrià Pujol. El Begur de antes tiene muchas particularidades que ya no se ven, y el autor ha ido siguiendo estos cambios en las idas y venidas constantes que hace desde Barcelona. Con todo, asegura que "yo veo mi Empordà y todavía está ahí, aunque esté enterrado", mantiene. Y en cuanto a su yo pasado, que en 'Escafarlata' califica de "mofeta", Pujol lo sigue recordando "con los ojos húmedos y la vejiga constreñida".

Pujol ha realizado recientemente el guion del pódcast 'Aquella Nit al Tiffany’s' de Ràdio Capital, La Xarxa y Ràdio 4, y actualmente está trabajando en una novela que le ha rondado siempre por la cabeza. "Incluso antes de 'Escafarlata'", asegura. Antes, sin embargo, cerrará la ronda de presentación de la reedición del díptico en un diálogo con la escritora Mar Camps en la librería Nollegiu de Palafrugell el 3 de julio.