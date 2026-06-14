Los libros de la semana: Mary Beard, John Connolly y Jane Birkin

Clásicos sin filtros Mary Beard Crítica 22,90 €

Mary Beard demuestra una vez más que los clásicos siguen importando ¿Qué tiene de emocionante un trozo de pan de hace 4.000 años? ¿Por qué debería interesarnos ese pasado? La vida, el arte y la literatura de la antigua Grecia y Roma no son un santuario intocable ni un club reservado a una minoría. Son un territorio incómodo y fascinante a la vez en el que cuestionarnos nuestras certezas.

Hijos de Eva John Connolly Tusquets Editores 22,90 €

En 'Hijos de Eva', el título 23 de la 'Serie Charlie Parker' de John Connolly, Zetta Nadeau, una artista emergente de Maine, contrata al detective para que investigue la desaparición de su novio, Wyatt Riggins. Parker descubre que este, exsoldado, ha estado implicado en el secuestro de cuatro niños en México. Así, empieza a seguir pistas que lo llevarán hasta un cártel mexicano y el mundo del tráfico de antigüedades.

Jane Birkin Marisa Meltzer Circe Ediciones 19 €

Esta primera biografía completa de Jane Birkin, actriz, cantante e icono de la moda, ahonda en su estilo libre y desenfadado, que tuvo un profundo impacto cultural. Un estilo que fascinó por su belleza, elegancia y un carisma encarnado en una carrera musical y cinematográfica que llegó a inspirar uno de los bolsos más codiciados del mundo. Marisa Meltzer arroja nueva luz sobre su enigmática vida.

Los fabuladores José Ignacio Carnero Random House 19,90 €

La madrugada del 22 de enero de 1961, 24 exiliados españoles y portugueses secuestraron un transatlántico en el Caribe para iniciar una revolución que derrocara las dictaduras de Franco y Salazar. Más allá de la crónica de un episodio extraordinario, 'Los fabuladores' es una indagación sobre el poder de la imaginación: aquello que nos impulsa a actuar, que puede abrir horizontes o cegarnos.

Hablar con los muertos Lola Ancira Dos Bigotes 18,95 €

'Hablar con los muertos' reúne diez cuentos en los que el horror se filtra, casi sin percatarnos, por los pliegues de lo cotidiano. La mexicana Lola Ancira aborda temas como la represión del deseo femenino, el poder de los conocimientos ancestrales, las formas visibles e invisibles de la violencia y el implacable desmoronamiento de la razón. Relatos que nos recuerdan que la crueldad es inherente a la naturaleza humana.

Un sol mal dibuixat Marc Vintró Empúries 19,90 €

Una novela con ecos de Ursula K. Le Guin, J. G. Ballard y Kazuo Ishiguro. Sigfrid y Monday, dos jóvenes idealistas, investigan una enfermedad que afecta a miles de niños. Su búsqueda los lleva a descubrir una realidad inquietante oculta bajo su ciudad, Barcelona, metáfora aquí de una sociedad indiferente ante la catástrofe. Una distopía impactante que cuestiona nuestra pasividad ante la tragedia colectiva.

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La revolució amb veu de dona Llúcia Oliva L’Avenç 22 €

Una reconstrucción íntima y femenina de la Guerra Civil desde la retaguardia republicana: mujeres y niñas –Pepita Marín, Lucía de la Esperanza, Montserrat Marcet...– narran, a través de recuerdos, diarios y testimonios, cómo el conflicto alteró sus hogares, sus vínculos y su forma de entender el mundo. Un valioso ejercicio de memoria histórica que ilumina aspectos poco conocidos de aquel periodo.