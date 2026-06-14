Antonio Cabanas, escritor: "Soy un furibundo seguidor del ser humano"

Terminé de escribir las últimas páginas de mi última obra, 'El hijo de la pirámide', dentro de la Gran Pirámide de Guiza, de madrugada y a solas. Eran las dos cuando mi estilográfica puso el punto final a un largo viaje que había terminado por convertirse en un sueño. ¿De qué otra forma lo podría llamar?

'El hijo de la pirámide' me había hecho vivir una aventura desde la primera línea, que me asomó a un mundo tan lejano como fascinante, ya que no hay una palabra que lo defina mejor: fascinación. En realidad, eso es lo que sienten la mayoría de los viajeros cuando se ven ante este monumento prodigioso, aunque en mi caso vaya mucho más allá. La Gran Pirámide siempre ha ejercido sobre mí una atracción difícil de explicar y, tras pasar horas a solas en su interior, he llegado a convencerme de que este gigante de piedra posee verdadero poder.

Un viaje en el tiempo de 4.500 años

Quizá ese fuese el motivo que me animara a escribir sobre ella. Después de nueve obras ambientadas en el Antiguo Egipto, vi llegado el momento de enfrentarme a esta última, y lo digo porque 'El hijo de la pirámide' ha supuesto todo un desafío, un viaje en el tiempo de 4.500 años que ha necesitado un laborioso trabajo de documentación, cuando no detectivesco, que terminó por absorberme.

El escenario en el que me encontré me sedujo desde el primer momento, pues Keops me abrió la puerta a un mundo pintado con los colores del misterio. Todo él parece envuelto por la magia, no solo por los innumerables problemas técnicos a los que tuvieron que enfrentarse para levantar la Gran Pirámide, sino también por los enigmas de una corte convertida en un laberinto de pasiones, intrigas y ambiciones que nos muestra lo poco que ha cambiado la naturaleza humana en estos 4.500 años.

Esta novela ha necesitado un laborioso trabajo de documentación, cuando no detectivesco, que terminó por absorberme

Sin embargo, esta es una obra en cuyos personajes podemos reconocernos. He pasado gran parte de mi vida recorriendo los cinco continentes, como comandante piloto de una conocida aerolínea, y ello ha hecho posible que tratara con gente muy diversa y de distinta forma de pensar que ha supuesto todo un aprendizaje. Soy un furibundo seguidor del ser humano y por ello, en 'El hijo de la pirámide', mi principal protagonista es la sociedad que hizo posible la construcción de un monumento que aún hoy en día nos asombra.

Amor, lealtades, traiciones, intrigas y pasiones

¿Cómo era la vida de los miles de obreros que se instalaron, junto a sus familias, en la ciudad que Keops les edificó en Guiza? ¿Cómo se relacionaron? ¿Cómo eran sus costumbres? Inkaf, un simple cantero, nos lleva de la mano para mostrarnos su mundo, para hablarnos de amor, lealtades, traiciones, intrigas y pasiones, así como del trabajo, el enorme esfuerzo y sufrimiento de los trabajadores que construyeron un monumento que desafía a los milenios. "El hombre teme al tiempo, y el tiempo teme a las pirámides", dice un viejo proverbio. Qué gran verdad.

Noticias relacionadas

Inkaf, un simple cantero, nos lleva de la mano para mostrarnos su mundo y el enorme esfuerzo y sufrimiento de los trabajadores que construyeron un monumento que desafía a los milenios

Cuando tras finalizar mi obra abandoné la Gran Pirámide, sentí tristeza; me suele ocurrir con mis novelas, pues en cierta forma finalizaba mi viaje a un tiempo evocador. Recuerdo que al salir la noche me recibió fría y despejada, y sin poder evitarlo dirigí la mirada con ensoñación hacia el cielo estrellado del norte, donde habitan las estrellas circumpolares, como las llamaban los antiguos egipcios, de las que se valieron para orientar el monumento con una precisión asombrosa. Era un buen momento para despedirme de los personajes que me habían acompañado en aquella aventura y tuve la impresión de que, de algún modo, ellos me sonreían.