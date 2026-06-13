Javier Melero, visto para sentencia editorial

“La misión de un abogado es echarle varias paladas de tierra a la verdad”, escribe Javier Melero, pero como suele decir ‘La verdad’ para él solo es un periódico y se publica en Murcia. Así de desencantado se muestra este letrado estrella que después de 35 años de profesión como penalista y una cartera de clientes de pelaje reluciente, desde independentistas (no siéndolo él en absoluto) como Artur Mas, Joaquim Forn o Meritxell Borràs, hasta activistas del escándalo económico del pujolismo como Javier de la Rosa y Oriol Pujol, e incluso algún capo de la mafia rusa, decidió quitarse la toga, jubilarse y aprovechar lo vivido para redecorar su vida como escritor y en los últimos años, más concretamente, como autor de novela negra. Liberado de la formalidades judiciales, aburridas y morosas, puede dedicarse ahora a diseccionar las doradas miserias de la burguesía catalana que conoce tan bien en unas historias que, recalca, son pura ficción, aunque quien quiera reconocerse tendrá todo el derecho a hacerlo.

Decía Billy Wilder en ‘Un, dos, tres’ que no podía asegurar que todo el mundo está corrompido porque no conocía a todo el mundo. Bien, Melero sí parece conocer a todo el mundo, de ahí que su novela, no vaya precisamente de gente buena. ‘Crímenes decentes’ (Tusquets), protagonizada por el letrado Ginés Rovira, al que su creador ha prestado su ironía, su ácido desencanto y su cuidado en la apariencia, se vale desde su título de una doble referencia. “Pienso -dice Melero-, por ejemplo, en el crimen ‘decente’ de una mujer que liquidó con una botella de ácido al violador y asesino de su hija. El juicio legal en este caso será el que sea, pero el moral es muy diferente”. Por el contrario, también están los crímenes cometidos dentro del privilegio: “El que cuenta con medios siempre tiene más margen de maniobra en cualquier circunstancia. Eso pasa con la justicia, con Hacienda y con el Código de circulación”.

Pragmatismo realista

Que la justicia no es una ciencia exacta y no está administrada por seres angelicales es una verdad meridiana para él. ¿Es ingenuo confiar en esta?: “Pues como en cualquier creación humana. La justicia está vinculada a las pruebas. Si la gente miente, el juez más honrado del mundo condenará al hombre más honrado del mundo y no tendrá otro remedio”. Y ahí recuerda a sus alumnos de Derecho Penal cuando suelen preguntarle el primer día de clase si defender a alguien sabiendo que es culpable es algo que le quita el sueño. Y no, no se lo quita en absoluto. “Hay que defender a todo el mundo. Los inocentes también tienen problemas legales, pero no suelen hacer cola en los despachos de los criminalistas”, asegura pragmático.

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‘Crímenes decentes’ habla de todo esto en un contexto como el barcelonés y explora tanto las públicas virtudes y los vicios privados de los barrios altos como las zonas más alejadas de la clasista mano de Dios. El modelo no muy oculto es Raymond Chandler, a quien Melero leyó mucho en su juventud y a quien se encomienda a la hora de escribir las frases restallantes e ingeniosas de su novela. Para él, el actor ideal para decirlas si esto llegara a convertirse en una película o una serie habría sido Denis Hopper, pero como el protagonista de ‘El amigo americano’ cría malvas desde hace más de una década, se decanta por Quim Gutiérrez. “Tiene un aire un poco displicente, como si las cosas no le importaran demasiado, que le iría muy bien al personaje”.