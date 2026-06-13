Javier Melero, de penalista a escritor

Antes conocíamos a un abogado más o menos popular porque llevaba casos muy célebres, muy televisivos y muy políticos, y ahora descubrimos a un escritor. Javier Melero ha publicado hasta la fecha tres reflexiones de no ficción y una novela. Sus tres primeras obras fueron 'Frágil virtud', 'Cambalache' y 'El encargo'. Los argumentos rodeaban su cotidianidad laboral a partir de temas altamente polémicos como los que han envuelto los casos de la familia Pujol o al 'procés'.

Sin embargo, con su primera novela asistimos al nacimiento de un nuevo arquetipo de personaje en narrativa negra, el abogado Rovira. No es un policía, ni un detective, ni un inspector, ni un médico forense, ni un asesino, ni un juez o un fiscal. Se trata de un abogado penalista, creado por un abogado penalista que conoce el aroma y los ambientes de una sala de juzgado.

Algunos lo compararán con John Grisham, aunque en su histórico fue también político, y Melero, no. También con Steve Cavanagh, pero lo suyo siempre fue el derecho civil, y el de Melero, el penal. O con Ferdinand von Schirach, que sí que fue penalista, pero especializado en el pago de impuestos. Melero tiene una tipología diferente y un gran sentido del humor.

Lo más interesante de su literatura es que se basa en la experiencia vivida en ese mundo paralelo que son los juzgados. Solo así se puede escribir: "Paco, el oficial de la sala, pasó lista de los asistentes a gritos y estos se acercaron tímidamente, ofreciendo el carnet de identidad como un salvoconducto. Una camiseta del tamaño de un globo aerostático le cubría la panza en forma de obús y los calcetines con sandalias indicaban que era un hombre que se había adaptado sin problemas al nuevo estilo de la administración de justicia". Mucha toga se ha puesto Melero. Reclamamos una serie del abogado Rovira. Sin duda.