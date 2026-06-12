LIBRERÍAS
La Librería, contar Madrid
Desde 1986, este proyecto editorial y librero ha construido un catálogo centrado en la capital y sus alrededores
Libros y Madrid, Madrid y libros. En un local clásico y pequeñito, que todo gato con gusto por la literatura conoce, La Librería lleva décadas dedicada a la obsesión de contar la ciudad. Desde 1986, este proyecto editorial y librero ha construido un catálogo centrado en Madrid y sus alrededores –sus barrios, su historia, sus edificios, sus costumbres y sus personajes–, convirtiéndose en un lugar de referencia para poder recorrer la capital también a través de los libros.
Las estanterías reúnen un archivo vivo de guías, crónicas, ensayos, curiosidades históricas y pequeñas anécdotas madrileñas que amplían el mapa libro a libro. Entre lectores, turistas, vecinos y amantes de la historia local, ha conseguido mantener su identidad muy fuerte y muy fiel, demostrando año a año que esta particular ciudad contiene –y sabe contar– miles de historias.
La Librería
Calle Mayor, 80
28013
Madrid
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