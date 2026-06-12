La España literaria que pintó y relató Gutiérrez Solana

Camilo José Cela fue autor de un riguroso análisis sobre la obra literaria de José Gutiérrez Solana que trasladó a su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE), en 1957, exposición donde explicó la coincidencia de algunos de sus títulos con los lienzos 'Lola la peinadora', 'El Rastro', 'El desolladero', 'La cola de la sopa' y otros cuadros, sin llegar a coincidir si se refería a la temática literaria en cuestión.

El grabador, pintor y escritor madrileño de origen cántabro publicó 'Madrid callejero', libro que ahora recupera la editorial Trifaldi, en 1923. El Madrid de sus calles y sus gentes son los protagonistas del relato. La técnica literaria de Gutiérrez Solana se basa en una sucesión de imágenes extraídas de la vida misma. El libro está incluso precedido de un prólogo donde el autor expone el origen de su propia escritura y se refiere, sintéticamente, a los dos temas que desarrolla: la muerte y la denuncia social.

De esta última habría que señalar la dura crítica que realiza a los autores que formaron la generación del 98 y la nueva juventud alocada y rebelde que va surgiendo en torno a los movimientos cubista, futurista y dadaísta. Un nuevo rasgo se vislumbra en estas páginas iniciales: un sentido amargo de la existencia, lingüísticamente interpretado con profunda ironía.

Costumbrismo atípico

'Madrid callejero' tiene en la técnica descriptiva su elemento primordial en los ambientes, lugares no especificados y calles, sin argumentos ni personajes psicológicamente tratados. El conjunto se convierte en una sucesión de cuadros con un costumbrismo atípico, donde la putrefacción es el elemento unificador, aunque esa minuciosidad descriptiva es más apreciable en aquellas páginas donde las calles madrileñas se convierten en protagonistas.

El autor comienza su recorrido literario por el Madrid de la Gran Vía, cuyo último tramo, desde la zona de Callao y hasta la plaza de España, anteriormente Eduardo Dato, se hallaba en sus inicios en 1922. Entre apisonadoras y desmontes, va haciendo historia de algunas de las calles desaparecidas, como la de Ceres, y el callejón del Perro, con sus librerías de viejo y sus prostíbulos, en lo que constituía el barrio bohemio de la capital española.

Nos lleva a continuación por los ambientes más populares de Madrid, aquellos a los que acude el pueblo a divertirse: las verbenas, los bailes, las romerías, el carnaval, las corridas de toros y el Rastro son los lugares más idóneos para hallar la amalgama bullanguera y colorista del pueblo de Madrid, pero también los mercados como el de la Cebada, de trágica historia, pues allí se ejecutaba a los condenados a muerte, como lo fueron el cura Merino, el general Riego y el bandolero Luis Candelas en su momento; y los cementerios en franco abandono como el de San Martín, que se ubicaba en lo que fue el hoy también desaparecido estadio de Vallehermoso (fue clausurado en julio de 2007 y derruido para iniciar un nuevo proyecto deportivo que se reinauguró en 2019).

Uno de los aspectos que resalta en toda la obra de Gutiérrez Sola es la distinción entre el paisaje natural y el paisaje urbano, entre la apertura y la cerrazón de ambos ambientes, y si el primero parece representar la libertad, el segundo posee el elemento trágico de la muerte. Quizá por eso en su pretensión de mostrar lo que es la vida para él, haya un color que sobresale en su paleta de pintor y en la tinta de su pluma: el negro, matiz en consonancia con su concepción de la existencia.

Gutiérrez Solana fue ese escritor que sorprende aún hoy por su extraordinaria capacidad para crear ambientes, además de por la exactitud de su prosa

El paisaje y el ambiente son oscuros, la negrura lo invade todo. Sus personajes se expresan de una forma coloquial, sencilla y llana, como correspondía a la manera de hablar del escritor madrileño, pero, junto a un léxico de marcado carácter coloquial, aparece un vocabulario específico, detallista y minucioso que se refiere, por ejemplo, a prendas de vestir y al Carnaval, así como latinismos en los que sobresale, igualmente, el humor y la burlesca ironía del autor. Para finalizar este recorrido, pobres gentes, viejos, enfermos y marginados en general son los protagonistas de muchas de estas páginas, porque los valores que terminará exaltando del ser humano son los de la perfección, la inocencia y la fortaleza.

Energía, desgano, crudeza

Gutiérrez Solana nació el 28 de febrero de 1886, domingo de Carnaval, y murió el 24 de junio de 1945, festividad de san Juan Bautista. Fue ese escritor que sorprende aún hoy por su extraordinaria capacidad para crear ambientes, además de por la exactitud de una prosa que refleja abundantes imágenes de buena parte del sentir del país en su época. Inicial y esencialmente pintor y grabador (de hecho, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1900), es esta actividad por la que es conocido, aquí y también en el resto del mundo, pero su escritura tampoco pasa desapercibida.

'Madrid callejero' cuenta con un prólogo del periodista y político Roberto Castrovido, que afirmaba en 1924: "Solana pinta cuando escribe y escribe cuando pinta; es literario, satírico, mordaz, psicólogo con el pincel, y es todo eso y además, dibujante de tipos, aguafuertista de paisajes, ¿qué es, sino un admirable aguafuerte, 'La plaza de la Cebada'?".

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Y Jorge Guillén, bajo el seudónimo de Pedro Villa, dedicó un artículo al libro de Gutiérrez Solana en mayo de 1924: "Solana tiene fuerza. Está abundantemente dotado. Ve y sabe decir lo que ve. Allí donde haya bulto, chichón, resquebrajadura, desolladura, relieve orográfico -ya en el desmonte, ya en el rostro de una vieja-, Solana se encarniza, se ensaña y abulta el bulto, y amorata el chichón, y hiende aún más la resquebrajadura […] Es el trapero trágico, es el deshollinador en todo el esplendor de su gesticulante negrura. Energía, desgano, crudeza, virulencia, silenciosa acritud cínica. ¡Magníficas calidades!".