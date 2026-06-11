Andrea Morros, diseñadora de moda: "Con un libro entendí que somos, en parte, los que otros cuentan de nosotros"

¿Me recomienda una lectura relacionada con el arte?

'Vamos, Louison', de Jean Frémon, un diálogo muy íntimo de la escultora Louise Bourgeois consigo misma. Te introduce de lleno en su proceso creativo y en la necesidad vital de expresarse a través de la escultura para sobrevivir a sus traumas y miedos. Es una mirada muy potente sobre lo que significaba ser mujer artista en el siglo XX.

Apenas se las reconoció.

Te hace pensar en todo lo que tuvieron que luchar muchas de ellas para ser escuchadas, algo que, en el caso de Bourgeois, no llegó hasta el final de su vida. También me interesa mucho cómo escribe Frémon, muy vinculado al mundo del arte.

¿La inspira Bourgeois en sus diseños?

Siempre, porque siento que 'cose' sus esculturas con una sensibilidad muy especial: hay algo profundamente sensual, pero también una fuerza brutal. El libro te deja con esa idea de que somos, en parte, lo que otros cuentan de nosotros.

¿Otro título al respecto?

'La torna', de Ali Smith, son dos historias que dialogan entre sí. Sandy es una escritora en plena época de Covid cuidando a su padre hospitalizado y acompañada solo por el perro. Esa sensación de soledad elegida se rompe cuando reaparece una antigua compañera de universidad después de 30 años con un enigma que lo cambia todo. Y, casi sin darse cuenta, Sandy ha de enfrentarse a un mundo post-Brexit bastante convulso, conservador y lleno de desinformación. La otra historia nos lleva a una niña huérfana, herrera de oficio, en plena pandemia de tuberculosis. Es un relato muy bonito sobre supervivencia y sobre cómo el arte puede ser una vía de salvación. El lenguaje de Ali Smith es puro juego, inteligencia y creatividad. Te reconcilia con la literatura.

Sigamos en la línea de la creatividad.

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'La casa de verano', de Masashi Matsuie, a través de la arquitectura te abre una puerta muy bonita a la cultura japonesa. La historia transcurre en los Alpes en los años 80, y sigue a un joven arquitecto que empieza a trabajar en el estudio de un maestro, discípulo de Frank Lloyd Wright. Te deja pensando en cómo habitamos los espacios.