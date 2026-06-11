'Más allá del mapa. Un relato sobre el arte de viajar', de Amarna Miller: una obra inusual para "perderse de verdad"

Amarna Miller (Madrid, 1990) ofrece en 'Más allá del mapa' una biografía inusual en el ámbito del viaje que tal vez explica el tono híbrido del libro: formada en Bellas Artes y con estudios de Antropología, ha desarrollado una trayectoria pública poco convencional (en la que destaca su actividad como estrella del porno años atrás y la publicación de otro libro titulado 'Vírgenes, esposas, amantes y putas' y publicado por Ediciones Martínez Roca en 2021), que ha acabado por desembocar en la organización de viajes con su agencia Tierra Ignota y en una dinámica presencia en las redes sociales, donde cuenta sus experiencias ruteras.

Publicada por Planeta en el sello Temas de Hoy, esta novedad editorial pretende abrir una reflexión sobre el hecho de consumir viajes, la construcción de la identidad a partir de los mismos y el desencanto contemporáneo que tantas veces se atribuye a la juventud.

El libro es ambicioso, ya que Miller no quiere limitarse a la descripción de un periplo más o menos aventurero ni a una colección de anécdotas. Su premisa consiste en reflexionar sobre el acto de viajar, entender qué significa en una época en la que desplazarse por ocio se ha convertido en un producto de consumo y la base para proyectar cierta imagen de uno mismo. Este planteamiento resulta fértil, y acierta este libro cuando desconfía del turismo convertido en consumo acelerado y reivindica la experiencia de "perderse de verdad", casi un modo de protestar autoafirmándose. Es en esos pasajes donde halla su razón de ser, conectando la inquietud generacional con la idea del movimiento.

Miller posee una voz definida: cercana, leída sin ser atorrante y capaz de alternar reflexión y confesión con soltura

Miller posee una voz definida: cercana, leída sin ser atorrante y capaz de alternar reflexión y confesión con soltura. Por momentos, es consciente de que llega tarde a casi todo, y precisamente por eso intenta mirar distinto. Renunciar a la grandilocuencia facilita una lectura fluida en la que se insertan abundantes referencias culturales, quizá demasiadas. Es ahí donde aparece una de las debilidades de 'Más allá del mapa'.

La crítica a la ansiedad contemporánea, al control y a la obsesión por vivir una vida plena se formula de un modo plano y algo naíf, quizá pensado para empatizar con los 'milennials'. Diagnostica bien el malestar, pero no siempre abunda en la complejidad. Las intuiciones se enuncian con brillo y se apoyan en cuantiosas referencias, pero no sorprenden ni van más allá de lo enunciado por clásicos del género como Bruce Chatwin y Patrick Leigh Fermor, e incluso de la antropología y la filosofía, como en 'Los no lugares' de Marc Augé y 'El arte de viajar' de Alain de Botton.

Es aquí donde resulta más sugerente que incisivo: el verdadero aficionado al género no va a descubrir nada nuevo. La segunda objeción tiene que ver con el equilibrio entre experiencia y pensamiento. Cuando el libro se apoya en la anécdota, gana densidad; cuando se inclina demasiado hacia la idea general, suena un poco enfático.

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Con todo, el resultado es estimable. No es un libro redondo ni revolucionario. Su interés no reside tanto en ofrecer una nueva teoría del viaje como en exponer una sensibilidad contemporánea con suficiente lucidez y vulnerabilidad. Con sus altibajos, siempre es mejor cuando duda que cuando sentencia.