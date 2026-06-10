Nació en abril

Gemma Robles, directora entonces de 'El Periódico de España', nos mandó llamar a Albert Sáez, actual director general de contenidos de Prensa Ibérica; a Álex Sàlmon, que tiene nombre de buena comida y que entonces ya era director 'in pectore' de una nueva criatura del grupo Prensa Ibérica, y a mí mismo, que en aquel entonces alborotaba. Era tiempo de alegrías, porque todos los que estábamos en aquel mediodía de abril en Madrid íbamos a crear una historia que luego, a lo largo del tiempo, se llenó de pasión literaria. Hasta ahora.

Albert venía de Barcelona, igual que Álex; no sé de dónde venía yo porque suelo residir en ninguna parte. Esa mañana me puse a pergeñar ideas que me hicieran útil en ese contubernio. La sensación que tenía era la habitual en mi modo de ser: parecía seguro, pero le tenía miedo a mis ocurrencias. Y llevaba una conmigo. «¡Qué dirán!», me decía.

Debo decir que la voz cantante no la llevaba nadie en particular, pero quien mandaba de veras en aquel contubernio era quien le puso orden al encuentro. Este tenía que ser en un restaurante italiano, pero poco, donde daban de comer, pero raro, y desde el que nos podíamos ir en cuanto acabáramos.

Las ocurrencias surgieron enseguida, pero quien ponía orden de veras era Albert; venía de los altos de Catalunya y, cuando miraba, ya tenía el resplandor de un secreto que no decía. Gemma, Àlex y yo sabíamos que, en caso de duda, iba a ganar Albert. Pero nos dejó decir lo que quisiéramos. La leyenda dice que yo mismo llevaba un título para nombrar a la criatura que debía marcar el futuro de un hito de nuestra vida como impulsores de un suplemento literario.

Prensa Ibérica quería tener, y pronto, un suplemento así, que sucediera a los que ya tuvo la casa (y los tiene) en distintos diarios del grupo. Pero este, que se iba a abrir en Barcelona y Madrid pero con ramificaciones en todas partes, era como el hijo querido del futuro. Este estaba naciendo ese mediodía en que la comida llegaba mucho después que las ideas.

Entonces a mí se me ocurrió sacar en medio de la comida una idea que viajaba conmigo desde que entré en esta compañía. Dije: "Y ha de llamarse 'abril'". Eso susurré, aunque ya lo había esparcido por todas partes. Allí halló su trono mi ocurrencia. Y hasta hoy.

En el restaurante había un ruido insoportable. Por eso, creo yo, dijeron que sí mis compañeros. Yo tenía otra razón además: el suplemento tenía que salir en abril, precisamente, porque, si pasaba el tiempo y le seguíamos buscando todavía el título, este no sería suplemento nunca.

Debía llamarse 'abril', porque de todos los meses este era el que mejor iba a nuestra querida criatura. Al irse, Gemma nos dio la bendición y 'abril' empezó a caminar con el pie derecho.