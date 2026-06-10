‘Sin Sabino viviría’, de Iban Zaldua: Philip Marlowe en Nueva Euzkadi

Existen novelas muy difíciles de catalogar. Algo que, por otro lado, carece de verdadera importancia en el análisis literario: las etiquetas de género solo sirven para que el lector sepa en qué estantería buscar cuando entra en una librería. Sin embargo, hay obras que abrazan tal diversidad de códigos que lo realmente estimulante es descifrar cuál de ellos prima sobre el resto.

En 'Si Sabino viviría', de Iban Zaldua (San Sebastián, 1966), el timón lo lleva el detective privado 'Cosmic' Josemi, protagonista y narrador. Ha recibido un encargo del Tecno Buru Batzar, máximo órgano de decisión del Gobierno de Nueva Euzkadi: recuperar los restos del Fundador, Sabino Arana –padre del nacionalismo vasco y fundador del PNV en 1895–. El escenario de la búsqueda, sin embargo, nos traslada al siglo XXVI, era en la que la humanidad ya ha abandonado la Tierra.

Con esta premisa, la obra se presenta como un cruce entre el relato detectivesco clásico y la ciencia ficción distópica. Pero, por encima de cualquier otra consideración formal, 'Si Sabino viviría' es una radiografía afilada de la sociedad contemporánea atravesada por un humor especialmente ácido.

Si hubiese que definirla, podríamos decir que es el resultado de agitar en una coctelera 'Guía del autoestopista galáctico' con 'Sin noticias de Gurb', sazonada con sátira histórica y el cinismo de Philip Marlowe. Los capítulos que evocan a 'El Ministerio del tiempo' son, precisamente, los más reveladores de la ironía de fondo. En ellos, los humanos que emigraron de la Tierra exigen un destino donde nunca se ponga el sol, en un guiño tan evidente como incómodo al imaginario colonial. El asentamiento elegido es Tauro, un enclave con dos astros que se vende a los turistas como "el País del Sol".

Inmovilidad social

Los colonos, "historicistas de tomo y lomo", intentan replicar las supuestas épocas más gloriosas de la historia de España. La cronología incluye un inquietante Gobierno de 15 años de la UltraDerecha Múltiple entre los siglos XX y XXI. Como nadie logra decidir cuál fue realmente la mejor era, un generador planetario de realidad virtual altera el escenario cada dos meses. Lo curioso es que, tras cada salto temporal, quienes ocupan las clases dirigentes siguen siendo siempre los mismos. Ni siquiera cambiando de planeta parecemos capaces de romper con la inmovilidad social.

Es una lectura tan disfrutable como gamberra que inquieta tanto como divierte

El libro contiene abundantes guiños al género negro clásico, reformulado desde la parodia: el protagonista recurre casi cada noche a la masturbación ante su incapacidad para consumar sus conquistas, un distanciamiento cómico respecto a los detectives de los años cuarenta, ante cuyos pies parecía rendirse cualquier mujer.

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La edición de Episkaia recupera el original publicado en 2005 –con un impecable prólogo de Edurne Portela–, pero sorprende lo contemporáneo de las preocupaciones que se vuelcan en sus páginas. Desde pasajeros de avión hacinados, que deben pedalear para ganarse el oxígeno del viaje, hasta matrículas universitarias que exigen la donación de órganos para poder pagarlas, pasando por la subida del nivel del mar que anega nuestras ciudades costeras o la hegemonía global de UsAmérica en el año 2246. En definitiva, una lectura tan disfrutable como gamberra que inquieta tanto como divierte.