30 años del Centro de Arte y Naturaleza de Farrera

CASI UN POCO DE LUZ. Me siento un hombre de la prehistoria que dibuja sus manos en negativo sobre las paredes de las cuevas. Podría decir que veo claro, muy claro, como si fuera el organista de una tormenta detenida. Paso por un bosque de pinceles con el humus fresco de constelaciones que cada noche caen del cielo y abonan la tierra. Hay un camino que no lleva a ninguna parte. Creo que sale de un agujero, de una cavidad desconocida, de un volcán de ojos.

Las carnicerías son nuestro horizonte, ¿no lo sentías? Esta franja insólita y tenebrosa del vacío que se eleva después de un rayo, ¿podría ser una salida de socorro? ¿Sabes que el ojo escucha?

EL REMEDIO. El remedio es amar lo que se ama. Alguien que no se cuida de amar lo que ama se estropea a sí mismo.

HAY QUE CAMBIAR DE CUERPO Y DE DIMENSIONES. Hablamos demasiado de dosis, trabajamos demasiado como esclavos, perdemos demasiado el tiempo con internet, miramos demasiado la televisión, nos arrastramos demasiado por el deporte, especulamos demasiado con el dinero... Sentimos y pensamos demasiado poco. ¡Sentir para poder pensar, pensar para poder sentir! Olvidamos que solo hay un único tema: el amor.

'Amo, ergo sum'.

El cuerpo es también espiritual y el espíritu es corporal. ¿No sientes que la sangre que baña el corazón es pensamiento?

LLEGO DE FARRERA DE PALLARS. El Centro de Arte y Naturaleza de Farrera (CAN), en el Pallars Sobirà (Lérida), abrió sus puertas de manera estable en enero de 1996, ofreciendo espacios de trabajo a artistas e investigadores de todo el mundo en este pequeño pueblo del Pirineo catalán. Farrera se encuentra situado a 1.360 metros de altitud sobre el nivel del mar y está documentado desde hace más de mil años. Su orientación hacia el sur y la apertura del valle hacia el oeste lo exponen al sol durante todo el día, lo que permite disfrutar de los beneficios solares.

El medio natural de alta montaña –definido por los bosques de coníferas y de hoja caduca, los prados, los pastos alpinos y los roquedales– y la autenticidad de su patrimonio cultural, arquitectónico y humano confieren un marco único para el trabajo de campo, la investigación y el estudio. Las disciplinas que se reúnen en este centro son variadas: desde la escritura hasta la música, pasando por la pintura, la escultura y el grabado; desde la danza y el teatro hasta la investigación científica, el estudio académico y la gestión cultural.

Los equipamientos residenciales del CAN –incluyen el edificio de La Bastida, el Estudio y la Sala L’Aixalda– son sencillos y confortables, con habitaciones individuales o dobles, cocina y baño, estudios y espacios comunes donde realizar la labor artística o de investigación. Los talleres disponen de muy buena luz natural, agua y electricidad, y también son adecuados para la celebración de seminarios, cursos y reuniones. Además del servicio de residencia, el centro también programa becas e intercambios, cursos y seminarios, exposiciones de su fondo de arte, espectáculos y presentaciones. Asimismo, promueve y edita publicaciones propias.

El sábado 2 de mayo de MMXXVI se celebraron los 30 años de Can Ferrera, donde en 2005 pasé una semana traduciendo con un grupo de poetas a varios escritores franceses presentes en la hazaña. Fue una semana memorable. ¡Lo recordaba como un sueño feliz!

Semanas atrás, bajo la dirección de un hombre de cultura y de combate, Albert Baldomà i Batlle, de 30 años y con empuje, regresé con esta muchedumbre de trovadores: Blanca Llum Vidal, Enric Casasses, Francesc Parcerisas, Antoni Clapés, Maria Callís, Adrià Targa, Carles Rebassa, Pol Guash Calafell, Andreu Gomila, Laia Malo y Víctor Sunyol. Albert organizó una movida original y marchosa; con fervor y entusiasmo, cogió a estos poetas y los colocó en varios lugares del pueblecito (una plaza, un cruce de caminos, un prado, una azotea, una vaguada, una ventana, una escalera, un mirador, etcétera). A mí me situó junto a una fuente que dejaba caer un buen chorro de agua a un pequeño lavadero: aquello, con el murmullo del agua corriente por canaletas, la vista con todos los colores del verde sobre el valle, la panorámica de bosques y prados, era el cielo.

El público (140 personas, en grupos pequeños) se fue moviendo por esa vía poética y, por orden y en silencio, escuchaba cada uno de los pequeños recitales de cinco minutos. Después, las 15-20 personas partían hacia otro poeta. En la práctica, la actividad duró de las once de la mañana a las dos de la tarde. Y fueron pequeñas fiestas verbales que tuvimos que ir repitiendo para cada uno de los grupos. Creo que hice unas nueve, nueve fiestas para una gente fervorosa que me escuchaba con entusiasmo. Más tarde, a la hora de comer, me lo comentaron con palabras empapadas de gusto por la poesía.

Después nos reunimos todos con los numerosos invitados en un vermut en el trozo de L’Estany con el concierto de Dani Nel·lo & Organ Trio y su jazz magnético. A continuación, la comida de celebración del 30º aniversario, a cargo de Cesca Gelabert y Silvia Sampons. El menú era magnífico: ensalada de brotes verdes, espinacas, rúcula, pera, nueces, arándanos y queso azul de Montsent de Pallars, con vinagreta de limón, sal y tomillo; palpiz de cordero con puré de patata, zanahorias y espárragos silvestres; helado del Com con confitura de cereza, crujiente de chocolate y galleta de nueces, y café, ratafía y cassís.

Acto seguido, pequeños parlamentos en los que un conjunto de personas que han sido las creadoras y continuadoras de esta plataforma cultural nos contaron felices, emocionadas y clarividentes cada una de las etapas de esta realidad líder, catalana y europea. Y, finalmente, a las 22.30 horas, en el pub de Tírvia, concierto de Rodin (Marsella). Músicas urbanas: trap, cumbia, reguetón, club... Acto seguido, concierto de Dan Peralbo y el Comboi (Torelló), presentando su nuevo disco, 'Quin goig'. A continuación, la sesión del Home Llop Selector. Y acabamos con la electrónica de DJ Yokoanna.

Todavía llevo toda la alegría, el fervor y la poesía honda del trabajo bien hecho, de la lucha cultural y de la realidad de un centro modélico al que le digo "¡Por muchos años y muy buenos!" con toda mi energía.