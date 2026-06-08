El viaje de tu vida

Dentro del gran misterio del amor está el del amor después del amor. Fito Páez escribió una canción con ese título que dio nombre a uno de los álbumes sobre los que se sustenta la música argentina. Era 1992 y parece haber consenso en que la letra habla del fin del amor entre Páez y Fabiana Cantilo y el amor que llegó después con Cecilia Roth, aunque qué más da eso si cuando el argentino canta “El amor después / Del amor tal vez / Se parezca a este rayo de sol / Y ahora que busqué / Y ahora que encontré / El perfume que lleva el dolor”, en realidad está hablando de mí.

Seguramente también habla de todos esos millones de personas que a lo largo de la historia compraron el disco y siguen aludiendo a esa canción para hablar de cómo es reponerte a una ruptura. Es lo que hace Paco Roca en su nuevo y muy personal cómic 'El viaje'. El autor valenciano se ha escondido tras un escritor de novelas que acaba varado en la Patagonia al cancelarse su vuelo de regreso y empieza a repasar su separación, a revisar cuándo empezó a romperse Pangea.

Es una imagen preciosa la que utiliza el dibujante, la de dos personas que han formado un continente, compartido ríos, montañas, bosques y que, aunque tiene que aprender a ser autónomo, la huella de la costa que deja la otra persona al separarse, las vivencias, la alegría, el dolor, siempre quedará, conformará algo del paisaje aunque ya solo sepan verlo los geólogos.

La obsesión por la identidad, los recuerdos o la memoria que ha estado en todas las obras anteriores de Paco Roca vuelve ahora más personal que nunca, también más melancólico, a la espera de ese rayo de sol que siempre aparece, se busque o no. Es asombroso cómo el creador puede ir y venir del pasado al presente en una sola viñeta solo cambiando colores, superponiendo perfiles, enfatizando esa idea que aprendimos de Richard McGuire de que a veces todo lo que pasó, pasa y pasará está pasando al mismo tiempo y en el mismo lugar. Todos los que fuimos, somos y seremos estamos en la misma viñeta.

Paco Roca en 'El Viaje' es como Fito Páez cantando 'El amor después del amor' porque cuando dibuja al protagonista viajando en una máquina del tiempo estilo 'steampunk' por los mensajes de móvil del inicio de la relación entusiastas, llenos de te quiero, mi amor, mi vida, hasta los de hoy, fríos, secos como un hueso, consigue removerte, hacerte recordar todos esos emails que a veces te asaltan y te hacen preguntarte dónde están esas personas tan enamoradas que escribieron esos textos, qué fue de ellas, dónde están enterradas, en qué se transformaron después del amor.

La respuesta suele ser, de nuevo, en amor, en otro amor, que es como la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. 'El viaje' que hace el protagonista del cómic es más emocional que físico, aunque se haya tenido que ir al fin del mundo para tener tiempo de hacer ese recorrido interno y darse cuenta de que se vaya a donde se vaya a partir de ahora, la vida también consiste en aceptar lo que decía Coque Malla en la preciosa 'Berlín': “Veo la pared donde colgué / Las fotos que acumulé / Durante toda la vida / No reconozco a nadie y sin embargo /Cuando pienso que eran rostros que ayer / Eran toda mi vida / Sé que ya no estoy / Y que no quiero mirar la pared / Nunca más en la vida / Hoy voy a empezar a construir / La casa donde estaré / Para toda la vida”.