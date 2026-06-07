Los libros de la semana: Laia Jufresa, María Oruña y Sun Bai

La Cámara de las Maravillas María Oruña Plaza & Janés 23,90 €

El mundo del arte se reúne en el Palacio Dorado, en el centro de Madrid, para la inauguración de un museo cuando una figura oscura salta por el tejado para entrar en la Cámara de las Maravillas, donde la familia Mendoza guarda fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. María Oruña vuelve a atrapar a los lectores en su nuevo thriller.

Wishbone Laia Jufresa Random House 22,90 €

A lo largo de dos décadas y siete ciudades, 'Wishbone', la nueva novela de Laia Jufresa, retrocede en el tiempo para indagar en lo que permanece y en lo que se pierde. La maternidad y sus ambivalencias, la amistad como refugio y como tropiezo, la tensión entre el arte y la supervivencia. La parte de nosotros que se extravía cuando un ser amado desaparece y los lazos tentaculares que tejen la familia elegida.

Pelícanos eléctricos en los lagos Sun Bai Fulgencio Pimentel 25 €

Sun Bai es una de las voces más interesantes surgidas en el ámbito de la BD en la última media década, aunque resulta imposible adscribirla a ningún subgénero, ya que es un estilo en sí misma. 'Pelícanos eléctricos en los lagos', su nuevo cómic, podría ser el guion de una película codirigida por Víctor Erice y Hong Sang-soo, si decidieran filmar un híbrido de ciencia ficción y wéstern metafísico.

El futuro se cuida solo José Andrés Rojo Nota al margen 19 €

En este ensayo, el periodista José Andrés Rojo explora las transformaciones de la sociedad moderna y, de la mano de la literatura, la historia y la música, profundiza en conceptos como 'La nada', en torno a las revoluciones de 1848, 'El grito', que aborda las vanguardias de principios del siglo XX, 'El vals', sobre la reconstrucción de Europa o 'La fractura del fin de un mundo' tras la llegada de la era digital.

Escribo para que me quieran Berta García Faet y Juanpe Sánchez López Continta me tienes 15,95 €

¿La escritura sana la herida? ¿Se pueden sostener las pasiones en la precariedad? ¿Es posible seguir creando belleza cuando no se aprecia al género humano? Berta García Faet y Juanpe Sánchez López, poetas y pensadoras, responden a estas y otras preguntas en 'Escribo para que me quieran', una conversación que se adentra en aquello que ocurre en los camerinos de la escena literaria.

La nit Joan Cavallé Angle 18 €

El narrador y dramaturgo de Alcover (Tarragona) Joan Cavallé regresa a la novela tras un paréntesis (desde 2015, con 'Els arbres no es podien moure') con la historia de un joven que se inicia en las complejidades de la vida adulta: la universidad, la lucha política, el amor... Una novela intensa, concentrada en pocas horas y ambientada en una época en la que , pese a la muerte de "Excelsa Podridura", todavía pesa el miedo.

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No vingueu al poble a reposar Mar Camps La Ela Geminada 17,50 €

Una reflexión sobre la transformación de los pueblos y la visión "urbana y alejada de la realidad" que se ha ido consolidando, "como si fueran espacios pensados solo para el ocio y la desconexión". "Están habitados y tienen vida", reivindica Mar Camps, que reúne recuerdos, pensamientos, notas e historias para reclamar el derecho de estas comunidades a ser entendidas sin condescendencia.