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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los libros de la semana: Laia Jufresa, María Oruña y Sun Bai

Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana el libro de Berta García Faet y Juanpe Sánchez López 'Escribo para que me quieran' y el ensayo de José Andrés Rojo 'El futuro se cuida solo', entre otros títulos

La escritora María Oruña.

La escritora María Oruña. / Marta G. Brea

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María Soto

Madrid
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La Cámara de las Maravillas

María Oruña

Plaza & Janés

23,90 €

El mundo del arte se reúne en el Palacio Dorado, en el centro de Madrid, para la inauguración de un museo cuando una figura oscura salta por el tejado para entrar en la Cámara de las Maravillas, donde la familia Mendoza guarda fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. María Oruña vuelve a atrapar a los lectores en su nuevo thriller.

Wishbone

Laia Jufresa

Random House

22,90 €

A lo largo de dos décadas y siete ciudades, 'Wishbone', la nueva novela de Laia Jufresa, retrocede en el tiempo para indagar en lo que permanece y en lo que se pierde. La maternidad y sus ambivalencias, la amistad como refugio y como tropiezo, la tensión entre el arte y la supervivencia. La parte de nosotros que se extravía cuando un ser amado desaparece y los lazos tentaculares que tejen la familia elegida.

Pelícanos eléctricos en los lagos

Sun Bai

Fulgencio Pimentel

25 €

Sun Bai es una de las voces más interesantes surgidas en el ámbito de la BD en la última media década, aunque resulta imposible adscribirla a ningún subgénero, ya que es un estilo en sí misma. 'Pelícanos eléctricos en los lagos', su nuevo cómic, podría ser el guion de una película codirigida por Víctor Erice y Hong Sang-soo, si decidieran filmar un híbrido de ciencia ficción y wéstern metafísico.

El futuro se cuida solo

José Andrés Rojo

Nota al margen

19 €

En este ensayo, el periodista José Andrés Rojo explora las transformaciones de la sociedad moderna y, de la mano de la literatura, la historia y la música, profundiza en conceptos como 'La nada', en torno a las revoluciones de 1848, 'El grito', que aborda las vanguardias de principios del siglo XX, 'El vals', sobre la reconstrucción de Europa o 'La fractura del fin de un mundo' tras la llegada de la era digital.

Escribo para que me quieran

Berta García Faet y Juanpe Sánchez López

Continta me tienes

15,95 €

¿La escritura sana la herida? ¿Se pueden sostener las pasiones en la precariedad? ¿Es posible seguir creando belleza cuando no se aprecia al género humano? Berta García Faet y Juanpe Sánchez López, poetas y pensadoras, responden a estas y otras preguntas en 'Escribo para que me quieran', una conversación que se adentra en aquello que ocurre en los camerinos de la escena literaria.

La nit

Joan Cavallé

Angle

18 €

El narrador y dramaturgo de Alcover (Tarragona) Joan Cavallé regresa a la novela tras un paréntesis (desde 2015, con 'Els arbres no es podien moure') con la historia de un joven que se inicia en las complejidades de la vida adulta: la universidad, la lucha política, el amor... Una novela intensa, concentrada en pocas horas y ambientada en una época en la que , pese a la muerte de "Excelsa Podridura", todavía pesa el miedo.

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No vingueu al poble a reposar

Mar Camps

La Ela Geminada

17,50 €

Una reflexión sobre la transformación de los pueblos y la visión "urbana y alejada de la realidad" que se ha ido consolidando, "como si fueran espacios pensados solo para el ocio y la desconexión". "Están habitados y tienen vida", reivindica Mar Camps, que reúne recuerdos, pensamientos, notas e historias para reclamar el derecho de estas comunidades a ser entendidas sin condescendencia.

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