Javier Moll de Miguel: "Nuestro suplemento ha demostrado que aún hay espacio para una mirada exigente, plural y apasionada sobre los libros"

Prensa Ibérica es hoy el grupo editorial que mayor espacio dedica a los libros, y su suplemento 'ABRIL', que alcanza ya su edición número 200, se ha consolidado como expresión de nuestra apuesta por la literatura. Este compromiso responde a una convicción que mi mujer, Arantza, y yo siempre compartimos con nuestros hijos: leer estimula la imaginación, abre la mente y fortalece el pensamiento crítico. El gusto por la lectura y el culto al libro ya nos llevaron en 1993 a fundar Alba, una prestigiosa editorial dedicada a recuperar obras que merecen perdurar en ediciones muy cuidadas.

'ABRIL' se aproxima al universo del libro desde todas sus dimensiones: la obra y el autor, el lector y la librería, la imprenta y la industria, pero también la conversación cultural y el espacio de reflexión que la literatura propicia. Con un diseño ágil y depurado, y un equilibrio poco común entre profundidad y claridad, este suplemento literario ha alcanzado una notable relevancia en poco tiempo.

Por sus páginas han pasado autores de talla mundial y han dejado su impronta pensadores, sociólogos e ilustradores. Sus entrevistas huyen de la promoción efímera de una novedad para adentrar al lector en un diálogo profundo con el escritor acerca de su obra, su talento y su manera de entender la literatura y el mundo. Sus textos tienen alma y oficio: nacen del rigor periodístico, pero también de una sensibilidad capaz de convertir cada lectura en una invitación a sentir y descubrir.

Su nombre, 'ABRIL', remite en nuestro imaginario colectivo al mes más literario del año: aquel en que la historia quiso reunir, bajo una misma fecha simbólica, a Cervantes y Shakespeare, cimas de la literatura universal, en la efeméride con la que cada año celebramos el Día Internacional del Libro. Sus fiestas, que cada año celebramos en Madrid y Barcelona y que reúnen a escritores, libreros, editores, agentes y periodistas, son el mejor reflejo de nuestro amor por la literatura y del reconocimiento que la publicación ha alcanzado dentro del sector.

Resulta revelador que, en plena eclosión de las nuevas tecnologías, se lea hoy más que nunca y que el libro impreso, lejos de desaparecer, se haya reafirmado como un objeto de deseo. Siete de cada diez españoles mayores de 14 años leen, y más de la mitad lo hace de forma habitual, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura. Nuestra trayectoria contribuye además al impulso de una industria en auge en la que Liberdúplex, nuestra empresa gráfica, desempeña un papel destacado, con más de 30 millones de ejemplares impresos cada año.

Noticias relacionadas

Los libros tienen magia y los lectores, sueños. En ese cruce entre quien escribe y quien lee se sitúa 'ABRIL': en el arte de escribir y el placer de leer, que siguen siendo maneras de contemplar y ensanchar el mundo. Doscientos números después, nuestro suplemento ha demostrado que aún hay espacio para una mirada exigente, plural y apasionada sobre los libros. Mientras haya historias que contar y lectores dispuestos a escucharlas, 'ABRIL' seguirá ofreciendo una ventana con vistas a la vida a través de quienes cultivan el arte de unir letras y palabras.