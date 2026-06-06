Literatura en carteles, la gráfica de la Feria del Libro de Madrid

"Todo el mundo conoce la feria por el cartel antes incluso de saber cuál será la programación que ofreceremos en el Retiro", comenta Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid sobre una pieza gráfica de la que, cada año, se imprimen infinidad de copias que decoran las dos veredas de casetas, las calles adyacentes al parque del Retiro o los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes que recorren todos los rincones de la ciudad.

Un trabajo de capital importancia para dar a conocer el evento, que debe ser cuidado al máximo para evitar problemas como el protagonizado por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, después de que Paco Roca denunciase que la localidad madrileña había plagiado, para su feria del libro y empleando inteligencia artificial, un cartel que el ilustrador había diseñado para Fira del Llibre de València.

"No sé cómo se haría antes de que yo estuviera, pero cada año, la dirección propone tres ilustradores. Como me los ponen por orden, llamo al primero y, en caso de no aceptar, llamaría al segundo, pero eso nunca ha sucedido", detalla Orúe que para la edición de 2026 tan solo tuvo que contactar con el ilustrador Miguel Pang. "Pensamos que su tipo de dibujo encajaba con el tema de este año, el humor, igual que el año pasado elegimos a Coni Curi porque su estilo retro era acorde con esa edición, dedicada a Nueva York", explica Orúe que, si bien reconoce que en los últimos años se han alternado los ilustradores y las ilustradoras, lo achaca a la casualidad y no a una decisión premeditada, como la tomada por Manuel Gil, que durante el tiempo fue director decidió encargar los carteles solo a mujeres.

Miguel Pang, autor del cartel de la Feria del Libro de Madrid 2026, junto con Eva Orúe, directora del evento. / Juan Barbosa

"Más que un criterio de paridad, lo que tenemos en mente es no descartar a ninguno de los dos sexos por el hecho de que lo sean. En ocasiones, lo contrario a la perspectiva de género es la falta de perspectiva, por eso nuestra intención es más bien buscar los candidatos evitando lo obvio o lo conocido. De igual forma, y aunque somos una feria internacional, nunca hemos pensado en, por ejemplo, fichar a un ilustrador norteamericano para intentar que hablen de nosotros en Estados Unidos porque, entre otras cosas, tampoco hablarían".

Una vez aceptado el encargo, la organización es extremadamente respetuosa con la libertad creativa. "La palabra final es la del artista, porque lo que queremos es que sea la persona elegida la que nos ofrezca su visión de la Feria. En ocasiones nos enseñan avances o nos consultan alguna cosa, pero no siempre es así porque cada uno tiene su forma de trabajar. En el caso de Pang, que no vive en Madrid, vino a conocer el Retiro y, aunque él dice que no, a mí el pino que ha dibujado en su cartel me recuerda mucho al que cierra el paseo de la Feria".

Echar la vista atrás

En 1933, la Feria del Libro de Madrid celebró su primera edición con un éxito más que notable. "Todo Madrid desfiló por el lugar del paseo de Recoletos donde estuvo instalada", relataba en enero de 1934 la 'Hoja Oficial del Lunes', que aprovechaba para anunciar su continuidad —"en la próxima primavera se celebrará la segunda, con mucho más esplendor"— y el deseo de sus organizadores de que tuviera "para España la importancia que para toda Europa tiene la de Leipzig".

De esa forma, el domingo 6 de mayo de 1934 a las 11 de la mañana, el presidente de la República inauguró la segunda edición de esta fiesta de la literatura, que venía precedida por la quema de libros realizada por los nazis el año anterior, lo que llevó a Ramón J. Sender a proponer que se dedicase "el 10 de mayo próximo —día que cae dentro de los de la feria, si mal no calculamos, a la rehabilitación del 'libro quemado' […] por el resentimiento de la mediocridad de algunos centenares de beduinos —el beduino se da también entre los arios—".

Si bien la propuesta del autor de 'Imán' no se concretó, el Ministerio de Comunicaciones sí resolvió que, hasta el final del evento, "toda la correspondencia que salga de Madrid lleve una estampilla de propaganda de la Feria" y, por su parte, la empresa madrileña de tranvías decoró sus vagones con materiales gráficos alusivos al evento, aunque no hay noticia de que entre ellos hubiera un cartel, pieza que se demoraría hasta la tercera edición, celebrada en 1935.

En 1933, la Feria del Libro de Madrid celebró su primera edición en el paseo de Recoletos con un éxito más que notable

"El Comité organizador de la III Feria del libro de Madrid abre en esta fecha un concurso entre dibujantes para el cartel anunciador de la misma, con sujeción a las siguientes bases", publicaba 'La Libertad' el 30 de septiembre de 1934 que, a continuación, detallaba las exigencias que debía cumplir el trabajo. Por ejemplo, el tamaño de reproducción en litografía —50x70 con márgenes de dos centímetros—, los colores —un máximo de tres—, la fecha de entrega —12 de diciembre a las 21 horas—, la cuantía de los premios —750 pesetas para el primero y 250 para el segundo— y que los originales quedarían en poder de la Agrupación de Editores Españoles. De lo que no informaron los medios fue de la identidad del ganador del certamen.

El concurso fue también el procedimiento elegido para seleccionar al cartelista de la siguiente edición de la Feria, la cuarta ya, que en esa ocasión aumentó la cuantía de los premios hasta 1000 pesetas para el primero y 500 para el segundo. En esa ocasión, el ganador fue Aníbal Tejada, dibujante nacido en Buenos Aires en 1897, con amplia trayectoria en el campo de la gráfica comercial, que había sido cofundador de la Unión de Dibujantes Españoles y miembro del Sindicato de Profesionales de Bellas Artes de UGT. De hecho, pocos meses después de ganar el certamen comenzó la Guerra Civil y Tejada puso su talento al servicio de la República, decisión que durante la posguerra le obligaría a firmar sus trabajos con el pseudónimo de Pampa, para evitar las represalias del régimen franquista.

Carteles… "de cine"

Aunque la guerra finalizó en 1939, durante los años siguiente ni España estaba para ferias, ni el franquismo demasiado preocupado por la cultura, como ya había dejado patente Millán Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca en 1936. En consecuencia, hasta 1944 no volvió a celebrarse la feria del libro que, como no podía ser de otra forma, fue renombrada como Feria Nacional del Libro. De cara a esa edición, un jurado compuesto por personajes como Eugeni d’Ors y Satunino Calleja otorgó las 5.000 pesetas del premio de cartelismo a la propuesta presentada por Serny, nombre artístico de Ricardo Summers y tío del director de cine Manuel Summers.

Desde el estallido de la Guerra Civil, la feria no volvió a celebrarse hasta 1944 y, como no podía ser de otra forma, fue renombrada como Feria Nacional del Libro

Los carteles de la Feria continuarían vinculados al mundo del cine gracias a José Luis López Vázquez que, antes de convertirse en uno de los grandes actores españoles, trabajó como decorador, escenógrafo y cartelista de, ente otros eventos, las ediciones de 1955, 1956 y 1957 de la Feria. Unos trabajos que, en palabras de Joaquín Cánovas Belchí, catedrático de la Universidad de Murcia, ponen en "relieve la variedad de registros estilísticos manejados por López Vázquez y su perfecta sintonía con el grafismo más avanzado, mostrando su frescura estética y originalidad".

Todavía en el mundo del audiovisual, cabe destacar los carteles que José Ramón Sánchez —ilustrador cántabro conocido por sus colaboraciones para programas infantiles de la televisión de los 80, como 'Dabadabadá' y 'Sabadabadá', o los carteles electorales del PSOE para las primeras elecciones municipales de la democracia— realizó para las ediciones de 1972, 73, 74 y 75 de la Feria del libro. Afiches de estética pop que apostaban por lo geométrico y poseían ese trazo y paleta cromática tan propia de Sánchez, que también los emplearía en sus trabajos de ilustración para las editoriales Altea y Miñón, o en el largometraje de dibujos animados 'El desván de la fantasía'.

Una nueva etapa

En 1982, la antigua Feria Nacional del Libro cambió su denominación por la actual de Feria del Libro de Madrid y estrenó un logotipo que dotó de personalidad gráfica al evento. Un avance que, sin embargo, se fue desvirtuando poco a poco por el mal uso del mismo, hasta dar lugar, en los primeros años del siglo XX, a una imagen gráfica confusa derivada de la elección de fotografías con discutible criterio, la apuesta por una diagramación poco cuidada y una evidente falta de jerarquía entre los logotipos del organizador y los diferentes patrocinadores.

Habría que esperar hasta 2006 para que esa imagen errática comenzara a reencauzarse gracias al trabajo de profesionales como Ana Juan, Fernando Vicente, Juan Gatti, Alberto Corazón, Paula Bonet, Sara Morante o Isidro Ferrer. Este logro, sin embargo, no estuvo exento de polémica, como la que rodeó al cartel de 2017, obra de Ena Cardenal de la Nuez. "Mis clientes son esos miles de madrileños bienhumorados que acuden en masa cada año al parque de El Retiro a celebrar la llegada de la primavera dándose una vuelta por las casetas de la Feria del Libro. Algunos los saben, otros no. Pero todos somos gatos. Gatos que leen", explicaba la diseñadora canaria sobre su cartel, que fue calificado de simple y feo en una intensa campaña de desprestigio a través de redes sociales.

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No obstante, esa crítica no fue compartida por el jurado de los Premios Laus que, pocos meses después, reconoció el trabajo con un galardón en la categoría de cartelería. "Al final, mi gato tiene premio", se alegraba en declaraciones al diario 'La Provincia' Ena Cardenal, que reconocía que "la polémica fue un palo para mi ego, pero le vino genial a mi cliente. Gracias a ella el cartel tuvo muchísima presencia en los medios, supuso una auténtica campaña de publicidad gratuita para la Feria del Libro".