Ainhoa Moll: "En Prensa Ibérica entendemos la cultura como un pilar fundamental de la salud democrática"

El nacimiento de un suplemento cultural es siempre un acto de fe, una declaración de intenciones y un buen síntoma de la salud cultural de un país. Cuando en Prensa Ibérica decidimos poner en marcha ABRIL, un suplemento literario para todas las cabeceras del grupo, sabíamos que no nos enfrentábamos solo al reto de diseñar unas páginas o contenidos digitales atractivos, sino a la responsabilidad de levantar un refugio para el pensamiento en el sentido más amplio.

En ese empeño, la complicidad y la mirada veterana de Juan Cruz resultaron determinantes para moldear un proyecto con vocación de abarcar la complejidad de toda la industria. Y ese impulso inicial encontró nuevos aires bajo la dirección de Álex Sàlmon, quien ha sabido dotar a la cabecera de un criterio riguroso, plural y firmemente conectado con el latido de la actualidad literaria. De su mano, el proyecto tomó cuerpo con la vocación de abrazar los libros desde todas las esquinas posibles.

Escribía Borges que el libro es la más asombrosa de las herramientas humanas, porque no es una extensión de los ojos o de las manos, sino de la memoria y de la imaginación. Hoy, esa herramienta sigue viva gracias a una cadena invisible de entusiasmos compartidos. Todo comienza en la intimidad del escritor, en esa batalla solitaria contra la página en blanco para dar orden al caos del mundo. Pero esa voz necesita de muchos otros actores para poder ser oída porque detrás de cada ejemplar que llega a nuestros lectores hay también un tejido industrial formado por profesionales de altísimo nivel.

Y es precisamente esa complejidad la que pretende recoger las páginas de nuestro suplemento. Tras el escritor encontramos al editor como el alquimista que intuye el talento y arriesga su patrimonio, al agente literario que ejerce de ángel de la guarda de los escritores pero también a correctores, ilustradores, traductores, maquetadores, impresores, encuadernadores, distribuidores o críticos literarios. Sin ellos ese ejemplar que nos hace disfrutar no llegaría a nuestras manos. Y esta cadena, por supuesto, culmina con los libreros, cartógrafos de un territorio que se expande con cada recomendación literaria.

En Prensa Ibérica entendemos la cultura no como un adorno litúrgico, sino como un pilar fundamental de la salud democrática. ABRIL nació, bajo esa estela compartida, para tender puentes, descubrir voces periféricas y consagrar a los maestros, manteniendo siempre una mirada limpia, crítica y plural. El sector editorial afronta desafíos titánicos, desde la metamorfosis digital hasta la integración de la inteligencia artificial, pero la necesidad humana por un buen relato permanece intacta. Seguimos buscando en los libros las respuestas que los algoritmos no pueden darnos.

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Consolidar este espacio es mirar con gratitud a todos los creadores y profesionales que dejan su huella en este sector, pero, sobre todo, reafirmar un compromiso de futuro con nuestros lectores. Como bien nos recordaba Emily Dickinson, "para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro". Sigamos navegando juntos con ABRIL.