200 'ABRILES' de miradas literarias únicas

La memoria es difusa y no encaja siempre igual, pero mi recuerdo se sitúa saliendo del despacho de Albert Sáez en Barcelona, junto a Juan Cruz, y entonces él exclamando con esa tesitura de voz tan Cruz: "Pues lo llamamos 'ABRIL'". La primera vez que lo oí me resbaló. ¿Un suplemento de libros que se llame como un mes del año? Pero fue pensarlo y el nombre me poseyó.

Ya no pude abandonar las buenas sensaciones que me producía y evocaba: primavera, Sant Jordi, Cervantes, génesis, rosas, todas las flores, delicadeza, creatividad, sangre que fluye, y esas ideas, tan literarias, las podíamos alargar durante todo el año. Fue nuestra primera frase en la contraportada: "Abril durará un año cada año". Era uno de los reclamos publicitarios con los que trabajamos.

Este recuerdo para celebrar que cumplimos 200 'ABRILES'. Más de cuatro años de cita con los lectores de Prensa Ibérica. El suplemento se ha ido haciendo grande y ahora, gracias a los directores de las cabeceras de este grupo, estamos en el 'Diario de Mallorca', 'Bellver en ABRIL', que cumple 1.300 números en los quioscos; en el 'Diario de Ibiza'; en el 'Levante', con 'Posdata en ABRIL', el más longevo con 1.411 números; en 'El Periódico de Aragón' y en el 'Diari de Girona'.

Este grupo editorial publica más páginas de cultura y, en concreto, dedicadas al libro que cualquier otra marca periodística. La apuesta de la familia Moll por el libro es una suerte para el mundo creativo e intelectual. Y 'ABRIL' es un ejemplo.

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Lo hemos ido haciendo a fuego lento, consolidando cada portada, cada mirada de los retratos de escritores y editores que son protagonistas. Para este número hemos juntado muchas de ellas. Al principio decían que eran repetitivas. Yo solo atisbaba los ojos de escritores y editores. No hay mirada igual. Cada una con la profundidad de su propio mundo literario. Así somos.