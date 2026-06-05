TIEMPO PARA LEER
Sabino Méndez, guitarrista y compositor: "Recuerdo cuando me enseñaron a leer, ese truco de magia que es el alfabeto"
Guitarrista y compositor principal del grupo Loquillo y Trogloditas, filólogo con obra publicada, ha sido vicepresidente en la última legislatura de la SGAE y aspira a no jubilarse nunca
Anna R. Alós
¿Algún libro, o un autor que lo marcaran de joven?
'El hombre rebelde', de Albert Camus. Me enseñó a huir de los dogmatismos, a dudar siempre, como hace la ciencia, de las conclusiones propias y ajenas. El revisarlas cíclicamente. Camus me hace libre. Le estoy agradecido.
¿Me recomienda una lectura sorprendente?
'Estrella distante', de Roberto Bolaño. El autor definió ese relato como "una modesta aproximación al mal absoluto". Es una estremecedora elegía al heroísmo de los poetas indefensos ante la crueldad social y la violencia física. Es un cuento moral sin moralina, expresado con una prosa seca y diáfana. Nos recuerda que los dilemas morales nunca se resuelven en abstracto, sino sobre las circunstancias del momento, sobre los hechos.
¿Un título con mensaje para no olvidar?
'Ada o el ardor', de Vladimir Nabokov. Fue el libro que cristalizó mi madurez como artesano. Leyéndolo comprendí que la escritura no es malditismo, ni cromos sociológicos, en contra de lo que creen la mayoría de autores de mi siglo. Si no hay sensualidad, no hay escritura que pueda explorar a fondo la vida humana. Por eso Tolstoi era un genio y Dostoievsky un gran talento. Por razones estrictamente biológicas.
¿Cuándo comienza su afición a la lectura?
El mismísimo día que me enseñaron a leer en el colegio, a los cuatro años. Aún lo recuerdo como si fuera hoy. Ese formidable truco de magia del alfabeto, las letras y las frases, me maravilló. Y me sigue maravillando como el primer día. Encima, sirve para compartir y comunicarse. ¿No es colosal?
¿Alguna anécdota lectora?
He tenido la suerte de, por mi extravagante biografía laboral, haber conocido personalmente a varios de los cerebros que más admiraba, haber presenciado el aire que desplazaban y cómo sonaba su voz. Me considero muy afortunado por ello.
¿Repite autores cuando le gusta una obra?
Repito obras, más que autores. Me gusta tanto leer como releer subrayando. Flaubert decía que ojalá conociéramos bien, a fondo, con fundamento, tres o cuatro obras maestras en lugar de querer leer todo lo que se publica.
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