'Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España', de Fernando Olmeda: recuperar lo colectivo

¿Cuántos de nosotros pondríamos una causa colectiva –como la democracia– por delante de nuestra propia vida? Las guerras del siglo XX pusieron a prueba los valores más profundos de las sociedades occidentales, haciendo volar por los aires cualquier aspiración individual. Quien no se convirtió en soldado fue miliciano o conductor de ambulancia; fabricantes de munición, reporteros o fotoperiodistas. Estos últimos, imprescindibles en una guerra.

Este fue el caso de Gerda Taro, seudónimo de Gerta Pohorylle. Nacida en Alemania en 1910 en una familia judía, emigró a París cuando Adolf Hitler ganó sus primeras elecciones. Allí conoció a Endre Ernö Friedmann, alias Robert Capa (uno de los padres del fotoperiodismo), su inseparable pareja afectiva y profesional. Juntos, sin que uno eclipsara al otro, transformaron la forma de documentar los conflictos bélicos, convirtiendo al espectador en testigo.

En el París de entreguerras, ambos habían adoptado un alias para vender más fotografías y evitar el antisemitismo. Dos semanas después del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, Taro y Capa viajaron a España con el deseo de fotografiar una victoria republicana. Juntos, trataron de explicar al resto de Europa que el fascismo había dejado de ser una amenaza.

La biografía de Taro sigue de cerca la evolución, día a día, de la Guerra Civil. En 'Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España', la prosa ágil de Fernando Olmeda (Madrid, 1962) narra lo que podría ser ficción, pero que por desgracia fue real: los seis viajes de Taro a España durante la contienda, sus visitas diarias al frente para documentar la lucha por unos ideales que hoy siguen acechados.

Batalla contra el hambre

Llegaron a Barcelona, donde, gracias a la (todavía) euforia republicana, los atletas de la Olimpiada Popular–creada en protesta por los Juegos Olímpicos de Berlín, organizados bajo tutela nazi–, se afiliaron a las Brigadas Internacionales. En el frente de Aragón, Taro retrató a los campesinos republicanos, incapaces de separar su histórica lucha de clases de una sobrevenida batalla contra el hambre. En Toledo, los coroneles sublevados seguían atrincherados en el Alcázar. Córdoba se desangraba al tiempo que 150.000 malagueños huían a pie hacia Almería, en la llamada 'Desbandá'. Madrid, la gran trinchera, fue la primera ciudad europea en ser bombardeada desde el aire, algo que se normalizó en la Segunda Guerra Mundial.

La guerra se complicó: la firma del Acuerdo de No Intervención por parte de todos los estados europeos (salvo Andorra, Liechtenstein, Suiza, Mónaco y el Vaticano) supuso dejar a la República española sola ante el fascismo (que recibió el apoyo directo de Alemania e Italia). A pesar de ello, las Brigadas Internacionales fueron ejemplares: más de 50.000 brigadistas de 50 países –el equivalente a 100 misiones de la Global Sumud Flotilla– dejaron a un lado sus planes más inmediatos para defender una causa superior a sus vidas: la democracia.

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Las milicianas fueron las musas de Taro: mujeres armadas que encarnan la lucha contra el fascismo. Se convirtió en una de ellas: rubia, pequeña, acabó siendo respetada por los soldados. Un día de julio de 1937, con 26 años, murió aplastada por un tanque. Había pasado la mañana fotografiando la derrota republicana en Brunete. Hoy, su mirada femenina es parte de nuestra memoria histórica y su vida nos invita a reflexionar sobre lo que queda de nuestra conciencia colectiva.