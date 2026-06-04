Pero ¿qué demontres es literatura?

Como editor, me he pasado la vida leyendo manuscritos o libros extranjeros inéditos en mi país. Este jubilado de la edición lee ahora solo libros publicados. Bueno, casi solo. Ayer noche, aunque me caía de sueño, avancé hasta el final de una 'nouvelle' de Isak Dinesen, 'La historia inmortal' (Alfaguara), una historia que Orson Welles llevó al cine con Jeanne Moreau.

Es soberbia, he de buscarla en inglés para volver a disfrutarla. Ya ven, se la recomiendo. Robert Lewandowski dijo: "Culé una vez, culé para siempre". Suscribo. Y le copio: Editor una vez, editor para siempre. Y un editor solo es alguien que te recomienda un libro y gasta un dinero que probablemente no tiene, e imprime un montón de ejemplares.

Les voy a seguir contando qué otras cosas he estado leyendo, a ver si así soy capaz de responder a la complicada pregunta del título. En España (y Catalunya) hay una tradición nefasta. Tras inventar la 'nueva narrativa' mundial con 'La Celestina', 'El Quijote' y 'El Buscón', los españoles se borraron, y dejaron que los ingleses y luego alemanes y franceses continuaran esa historia. Miguel de Cervantes había descubierto al individuo, cuando hasta entonces la narración se ocupaba de mitos. Los españoles se olvidaron de ese comienzo y cayeron en lo anecdótico: novelas pobladas solo de 'tipos', como decía el marxista György Lukács. Seres sin carne ni sangre porque solo son representantes sociológicos. Antiliteratura, en mi opinión.

He leído estos días 'La sombra de los perros románticos' (Navona), que es mucho más que una biografía de Roberto Bolaño. Y es mucho más porque está escrita por Jose Serralvo, un escritor brillante cuya obra permanece casi por completo inédita, como la de Bolaño hasta el final de su vida. De manera que su narración (bien documentada, divertidísima, con bromas para los que gozamos de las artes narrativas, por ejemplo en sus notas a pie de página) parte de una identificación: su destino está siendo el de su biografiado.

Algún editor descubrirá pronto la trilogía de novelas sobre un personaje que viene de Francisco de Quevedo, Timberthirdleg, cuya primera entrega ('El niño que se desnudó delante de una webcam') le publiqué sin éxito en Los Libros del Lince. Visión es literatura, repito.

No suelo leer biografías de escritores. Esta me ha entusiasmado, porque no es informativa (que lo es), sino apasionada. Hay carne y sangre. Visión. Literatura, aventuremos, es escritura que te llega, que te emociona. Transmite una visión personal.

La misma virtud que hay en el libro de Fran Ruiz titulado 'Cuidar crisantemos, leer a Li Bai tocar la cítara de siete cuerdas al anochecer' (Rosita y Amparo Editores). Leyéndolo, voy por la mitad, encuentro a un hombre frágil que está todo el tiempo mirando y anotando lo que ve. Y este libro hecho de fragmentos produce también, para el lector paciente, el milagro de la literatura: poco a poco construye a un individuo hastiado, cuarentón, sin presente, sin futuro. Pero tierno como él solo, adorable. Muchas mujeres me agradecerán que les recomiende esta lectura. Porque parece que aún quedan varones que no son detestables.