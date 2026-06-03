'Helena o el mar del verano', de Julián Ayesta: una joya olvidada de la posguerra

Julián Ayesta (Gijón, 1919-Somió, 1996), el autor de la novela que hoy me ocupa, fue un novelista, autor teatral y diplomático que desde 1947 representó a España en diferentes países: el Líbano, Colombia, los Países Bajos, la antigua Yugoslavia y Austria. Como escritor, en el contexto de la posguerra civil, colaboró en algunas de las revistas literarias más importantes del momento como Garcilaso, Acanto, Fantasía, Juventud, etcétera.

Escribió algunas obras de teatro desde 1943 ('Simplemente así' y 'El tímido Serafín', 'La ciudad lejana', de 1944, y 'El fusilamiento de los zares', de 1961, entre otras). Con todo, su texto más conocido, por así decirlo, fue esta 'Helena o el mar del verano' (editada por primera vez por la revista 'Ínsula' en 1952 y reeditada después en 1958, 1974, 1987, 1996 y 2000). La novela ha sido además traducida al francés, al alemán, al griego, al holandés, al inglés y al italiano.

Lo primero que hay que señalar de esta obra es que se trata de una novela con un éxito desigual: a pesar de que fue considerada por un pequeño grupo de lectores y críticos de la época como una novela extraordinaria en el contexto literario y sociopolítico en que apareció, su renombre en la actualidad es prácticamente nulo. Se trata de una novela breve, de apenas 90 páginas en las que se nos narra desde un punto de vista tradicional –narrador interno, muy focalizado en el personaje protagonista– el proceso de aprendizaje que conducirá al protagonista desde el final de la niñez a la adolescencia en primer lugar y a la edad adulta en un segundo momento con un perfil más o menos autobiográfico en el que lo imaginado se solapa con lo recordado.

Descubrimiento

'Helena o el mar del verano' se estructura en tres partes claramente diferenciadas –verano, invierno y verano nuevamente– que contienen siete capítulos. La primera parte desarrolla una descripción impresionista de un verano de una lejana infancia; las reuniones de la familia bienestante, los baños en el mar durante las vacaciones, las comidas y los juegos sobre la arena de la playa y, sobre todo el descubrimiento de Helena, una muchacha apenas adolescente, que irá cobrando más y más relevancia en la vida del joven protagonista.

El discurso es lo más llamativo de la narración y lo más valioso por la evidente subjetivación que lo domina de principio a fin

Este ha dejado ya de serlo en la segunda parte del relato, convertido en un estudiante en un colegio de jesuitas cuya evolución psicológica se nos presenta a través de la técnica del monólogo interior –todo un atrevimiento en la literatura española de la época, en el que se aventuraron muy pocos escritores– en el que desfilan las preocupaciones sociales y las angustias religiosas de un personaje que vivirá un alejamiento progresivo de su familia y amistades. La tercera parte de la novela es la que muestra cómo Helena se convierte en una presencia constante en la vida del protagonista, hecho ya todo un hombre adulto.

El discurso es, sin duda alguna, lo más llamativo de esta narración y lo más valioso por la evidente subjetivación que lo domina de principio a fin, relatando la evolución del personaje protagonista mediante símbolos líricos y descriptivos a la vez: el mar, el sol, el calor, las aulas, los sonidos que resuenan en la mente del muchacho más allá del tiempo, son elementos que impregnan de emotividad cada párrafo.

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En definitiva, estamos ante una breve novela en la que un autor bastante desconocido por el gran público apostó por una forma de narrar al margen de los paradigmas, las tradiciones y las normalidades establecidas en la España de la inmediata posguerra civil. Originalidad y valentía en una sorprendente novela corta cuya lectura se hace breve y que merece una nueva oportunidad.