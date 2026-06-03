En la estantería

Una misteriosa parte de los libros que se publican cada día, mes, año, es para no leer. Los buenos entre ellos. Nadie entre quienes los escriben, editan, distribuyen y venden lo expresará tan crudamente. Cómo decir: "Este es para que no lo lea nadie". No. Demasiado feo incluso de pensar en voz baja. Pero realmente ese libro no alcanza a un lector, y, aun cuando llega a una casa, existen muchas posibilidades de que se estanque para siempre sobre una superficie plana, sin un par de manos que lo toquen ni una cabeza que lo descifre. Y tampoco es un drama insuperable. 'Siempre' resulta un adverbio exagerado. A menudo se da por contento si menoscaba sus estrictos límites y se queda en un 'casi siempre'.

El libro cerrado y apilado junto a otros otorga sentido a una entidad orgánica, vivísima, como es la estantería, que, en última instancia, estaría en disposición de gritar que un poco antes de acabar en mueble fue árbol. Cada una posee su propia identidad, y su amalgama de títulos la vuelve distinta; exclusiva, de hecho. No creo que haya en el mundo dos estanterías iguales. Constituiría una casualidad tan seria como la de que alguien escribiese otra vez 'El Quijote', tal y como antes lo hizo Cervantes, sin haber tenido noticia alguna de Cervantes ni de su novela previamente.

Rara vez, además, las estanterías se mantienen iguales a sí mismas en el tiempo. Evolucionan, señal de que están vivas. Los libros se desplazan de unas a otras o ven cómo se incorpora uno nuevo de cuando en vez. Hay algo en ellas que se las apaña para llamar, antes o después, la atención.

La vida del libro

A veces uno adquiere libros para el futuro, fiándose de que habrá para ellos una ocasión perfecta. El sentido de la vida del libro también pasa por permanecer cerrado la mayor parte del tiempo, esperando el milagro de su lectura. Digamos que su no lectura es una función no expresada. Nadie te invita a que compres un libro y lo almacenes el resto de tu vida, y tal vez otras vidas, sin volver a tocarlo. Sin embargo, eso es lo que acaba pasando bastantes veces. Parece peor de lo que es. Tengamos en cuenta que el uso constante acelera el fin de todas las cosas. ¡Cuántas se han roto y perdido para siempre porque nos hemos empeñado en tocarlas, agarrarlas, moverlas, darles la vuelta, etcétera!

Qué importante resulta tener lagunas en literatura: solo así llega uno a hacer descubrimientos cada cierto tiempo

Pero ¿y si no pasa? Que el libro esté ahí, como muerto, o embalsamado, más opciones deja a lo imposible, y que de repente resucite entre unas manos. Acaba de pasarme, sin ir más lejos, con Thomas Bernhard. Con inexplicable dedicación había ido haciéndome a lo largo de los años con sus libros, incluidos los cinco títulos que componen su autobiografía. Pero sin leerlos. A la vez que reales se reivindicaban en la estantería como fantasmas. Estaban como si no estuviesen. Hasta la semana pasada, que me acerqué a la estantería donde dormían, tranquilos, y con una convicción inusitada, me dije: es la hora, vamos con ellos. Y me leí en tres días 'El origen' y 'El sótano', y ahora voy con 'El aliento'.

Qué importante resulta tener lagunas en literatura: solo así llega uno a hacer descubrimientos cada cierto tiempo que renuevan la convicción de que la vida es infinitamente mejor con libros, y que siempre hay algo magnífico por revelarse entre todos esos títulos a veces con decenas de años aguardando pacientemente a su rescate.

Ahí, en la estantería, sin nadie que lo haya leído aún, el libro es objeto, paisaje, arquitectura, diseño, temperatura, presunción… Y también esas facetas lo vuelven atractivo. A su manera, sin una cabeza que remover, se entrega a misiones secretas. Cómo asegurar que no te espía, por ejemplo. Transcurridos los años, no estás libre de levantarte movido por no se sabe qué impulso, acercarte, observar el objeto de un descuido de años, y cogerlo y ponerte al fin a leerlo.