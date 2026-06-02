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Librería La Lectora Infiel, capaz de enamorarse de muchos libros

Ubicada en el madrileño barrio de Salamanca, desde que abrió ha ido creando una comunidad activa alrededor de clubes de lectura, encuentros y presentaciones pequeñas

Interior de la librería La Lectora Infiel, en Madrid.

Interior de la librería La Lectora Infiel, en Madrid. / EP

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Carmela García Prieto

Carmela García Prieto

Madrid
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En el barrio madrileño de Salamanca, La Lectora Infiel nos espera con una mezcla de colores vivos, cuadros, mesas repletas de novedades y una selección muy cuidada de obras de narrativa contemporánea, ensayo y novela gráfica que entran primero por lo ojos y, después, van directas a nuestras estanterías.

Todo es alegre y muy intencionado aquí: desde los detalles del local -sus lamparitas, sus columnas, sus sofás y sus rincones para sentirte como en casa- hasta la manera de recomendar libros.

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Desde que abrió, la librería ha ido creando una comunidad activa alrededor de clubes de lectura, encuentros y presentaciones pequeñas donde el ambiente importa tanto como los títulos. Su nombre resume bastante bien el espíritu del lugar: una lectora curiosa, cambiante, entusiasta, capaz de enamorarse de muchos libros distintos a la vez.

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