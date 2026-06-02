Crítica de 'La fugida', de Jim Thompson: viaje al final del infierno

No es tan fácil atracar un banco –o quizá sí–, pero lo verdaderamente difícil es escapar sin dejar rastro alguno. Ese es el punto de partida de 'La fugida', uno de los grandes clásicos de la novela negra norteamericana, escrito por el periodista Jim Thompson (Anadarko, 1906- Huntington Beach, 1977). Nacido en una pequeña ciudad del estado de Oklahoma vinculada históricamente a la reserva kiowa-comanche, tuvo una vida traumática que dio origen a una visión siempre pesimista y desesperada del mundo en sus novelas.

Su padre fue un 'sheriff' corrupto que acabó huyendo a México, y su infancia transcurrió entre la pobreza y el desarraigo. Antes de dedicarse plenamente a la escritura –sobre todo como autor de 'pulps'– vivió casi como un vagabundo y trabajó en toda clase de oficios miserables: mozo de hotel, recolector, peón de fontanería, conductor de camiones, vigilante armado o vendedor ambulante. Todas esas experiencias impregnaron más tarde sus historias de una autenticidad descarnada. Sus simpatías marxistas y el clima de persecución ideológica en el EEUU de la posguerra hicieron que su nombre apareciese en listas negras de sospechosos comunistas durante los años del macartismo.

Tras la publicación de '1280 ànimes' por parte de La Segona Perifèria –sin duda el mejor título para adentrarse en su universo–, la editorial presenta ahora 'La fugida' (1958), novela protagonizada por Doc McCoy, un delincuente seductor e imperturbable que, junto a su esposa Carol, decide atracar un banco para sobornar al juez de la condicional y dejar definitivamente atrás los años de prisión con el propósito de empezar una nueva vida. Todo parece ir bien hasta que se cruzan en su camino obstáculos inesperados, personajes perturbados y constantes fugas.

Todo está narrado con una prosa seca, violenta e implacable que confirma a Thompson como uno de los autores más incómodos, existencialistas y lúcidos de la literatura negra norteamericana

Es entonces cuando Thompson despliega su universo habitual: problemas conyugales, alcoholismo y ambientes marginales situados en una América oscura y decadente, muy alejada del sueño americano. Detrás de todo ello hay siempre una mirada amarga sobre la violencia, la codicia y la imposibilidad de escapar del propio destino, porque, al fin y al cabo, "una huida es muchas cosas. Una limpia y rápida, como un pájaro que se desliza rozando el cielo. O sucia y arrastrada, una sucesión de movimientos de cangrejo en un lodazal real y figurado, un proceso de avanzar a cuatro patas hacia el objetivo, de saltar de lado, de correr hacia atrás".

Degradación moral

Asimismo, la novela sigue respirando la sombra de la Gran Depresión norteamericana y retrata una sociedad erosionada por la desconfianza y la degradación moral. Thompson, integrado en la tradición de los 'tough writers' –escritores duros de la novela negra–, construye un relato de realismo crítico radical, cargado de escepticismo y desesperanza, donde nunca hay espacio para la redención.

Para los más aficionados al cine, cabe señalar que la novela contó con dos adaptaciones cinematográficas homónimas: la primera –y la más celebrada– se estrenó en 1972, dirigida por Sam Peckinpah, guión de Walter Hill y protagonizada por Steve McQueen y Ali MacGraw en los papeles principales con un final bien alejado del simbolismo de la novela. La segunda data de 1994 y fue dirigida por Roger Donaldson, con Alec Baldwin y Kim Basinger; un remake irregular, calificado por buena parte de la crítica de artificioso.

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En 'La fugida', la destrucción de los vínculos existenciales se convierte en otro de los centros del relato. Los personajes avanzan por espacios abiertos, carreteras y moteles de distintos estados que simbolizan una libertad aparente, pero que terminan transformándose en una fuga sin salida. El viaje de los protagonistas es, en el fondo, una 'road movie' infernal y salvaje desde el Medio Oeste hasta California y la soñada paz final más allá de la frontera mexicana. Todo ello narrado con una prosa seca, violenta e implacable que confirma a Thompson como uno de los autores más incómodos, existencialistas y lúcidos de la literatura negra norteamericana.