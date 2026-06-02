'El periódico de la democracia', de Javier Cercas: un lector de prensa se confiesa

Entre los que todavía hace ya mucho tiempo nos echamos a vivir en un mundo en el que en cada banco de parque o barra de bar te esperaban ejemplares manoseados y algo moribundos de periódicos del día, casi siempre deportivos o locales, porque sabemos que los nacionales solían sobrevivir con algo más de dignidad hasta el final de la jornada, todos hemos conocido a un lector empedernido de ‘El País’, personaje que no se presentaba en público sin su ejemplar diario con él.

Casi siempre, así lo recuerdo, parecía que aquellas páginas hubieran sido planchadas, y si te dejaba echarle un vistazo, nunca olvidaba pedirte que lo cuidaras. Aquellas páginas no muy bien impresas, cuya tinta siempre se pegaba delatora en la punta de los dedos, eran su guía vital y parte de quienes querían ser. No cuesta imaginar a Javier Cercas de esa guisa. Y la prueba la tenemos en ‘El periódico de la democracia. Una historia personal de ‘El País’ (Random House, 2026), un libro breve y extraño que acaba de llegar a las librerías, cuando tras leerlo uno se pregunta por qué no se lo han regalado a los suscriptores de la celebrada cabecera madrileña.

Este libro se pretende confesional, tejido desde la memoria de Javier Cercas, primero fiel lector de ‘El País’ desde la adolescencia y ahora orgulloso colaborador desde 1998, antes de que su carrera como novelista despegara para aterrizar en la estratosfera de prestigio y éxito desde la que ahora escribe. Reconoce el autor de ‘Soldados de Salamina’ que se ha documentado, pero que nadie se acerque esperando una detallada y exhaustiva historia del que sin duda es el diario más importante de los nacidos en la Transición, y que ahora celebra sus 50 años. Este libro no es eso. Lo que ofrece Cercas es un libro de recuerdos con muchos olvidos, algunos tan llamativos que invitan a cuestionar las intenciones de este libro breve y, a la postre, olvidable.

Javier Cercas da por ciertas muchas cosas de las que muchos dudamos y bastantes que sabemos que no lo son. Y esa discrepancia entre lo que él recuerda y afirma y lo que algunos solo con reflexionar unos minutos podemos poner en cuestión, invita a sospechar de las intenciones detrás de estas 140 páginas que en ocasiones parecen una reivindicación de las etapas de Pepa Bueno o Martínez Ahrens -sin duda, años dulces para el propio Cercas en el diario-.

Carta de amor declarada

Un libro así, una carta de amor declarada sin sonrojos al periódico de toda su vida, invitará al sonrojo a algunos lectores de Cercas, en algunos pasajes es inevitable; pero creo que a todos nos lleva a la sonrisa amable en muchas ocasiones, porque entre algunas afirmaciones chocantes, ya el mismo título es excesivo, se desliza una relación de toda una vida, en la que se mezclan sueños, aspiraciones, conquistas y alguna anécdota muy personal -por cierto, Cercas suele representarse como un escritor con dudas, humilde y sorprendido, algo que quizá ya cueste creer a estas alturas de su carrera, cuando se puede permitir publicar estas memorias personales de lector de un periódico-.

Sería fácil polemizar con muchas de las afirmaciones e interpretaciones que Cercas ofrece en ‘El periódico de la democracia. Una historia personal de ‘El País’, pero como lector ocasional del diario, pero fiel seguidor de Francisco Umbral, me quedo con la atención que le dedica al autor de ‘Mortal y rosa’, quien fue uno de los pilares fundamentales en los primeros años de ‘El País’, y después uno de los exiliados que sufrió las puyas lanzadas por el que fue un todopoderoso periódico, que igual que ha sido ciego y cómplice de muchos excesos ha sabido también comportarse como un abusón caprichoso.

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Cercas nos regala muchos detalles de su único encuentro con uno de los mejores articulistas de la prensa española del siglo XX, y deja un juicio justo sobre su aportación al mito fundacional de ‘El País’. En estas páginas se esconden más regalos para quien todavía crea en los periódicos, que parece que ya somos pocos, aunque sin duda Javier Cercas nunca perderá la fe.