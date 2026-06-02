'Memòria d’Eco', de Alicia Kopf: cuando la idea pesa más que el relato

La nueva -y esperada durante 10 años- novela de Alicia Kopf (Girona, 1982), 'Memòria d’Eco', es engañosa. De entrada, nos sitúa en el género de la ciencia ficción, con la introducción inicial de la protagonista, Eco, por un orificio de textura vaginal que la descosifica temporalmente para convertirla en materia digital, conservada en una nube de memoria como aquellas en las que todos cargamos fotos y otros documentos. Hasta ahí tiene su gracia.

El nacimiento digital recuerda a Raymond Roussel, con todo tipo de sustancias viscosas como el glicerol y asistentes concienzudos que garantizan el buen avance de la transmutación. Incluso encontramos algún guiño crítico: vivir bajo custodia de Mnemosyne Labs sale más barato que alquilar un piso en la ciudad.

La nueva experiencia existencial que se abre entonces ante la protagonista permite la emergencia de su nuevo Self que reorganiza el relato de su vida, Rewind, Forward, Play, Stop, Zoom in, Zoom out, Erase... En definitiva, se trata de rehacer el hilo de la memoria a través de un nuevo montaje o editing siguiendo los pasos de Jacques Lacan. "Mientras el cuerpo reposa, las que estamos aquí rebuscamos en la memoria, establecemos nuevas rutas en los recuerdos, analizamos metadatos", afirma la narradora.

'Memòria d’Eco', que ha logrado tres becas, peca de exceso conceptual

Este inicio 'sci-fi', que da mucho juego pues aborda uno de los grandes temas literarios -la memoria-, da un giro cuando se mezcla con una historia de amor -o, más bien, enamoramiento- no correspondido de lo más tradicional, aunque ambientada en la época de las aplicaciones de citas, tan rica en anglicismos como insidiosa. Si bien el 'match' con Adrien parece prometedor a ojos de Eco, luego él se volatiliza.

La desesperación de la protagonista, que conversa con su precioso gato -en la nube o en la realidad-, la lanza a una especie de loop insuperable, atrapada por la dinámica perversa de las redes, que le permite seguir los pasos de Adrien, aunque esté en la otra punta del mundo.

Investigación sobre la memoria

Si en 'Germà de gel' (2016), su primera y exitosa novela, Kopf narraba una historia sólida e impactante, con un poso vivencial fuerte, aquí la narración, que también incluye fotos y dibujos, se dispersa en reflexiones, algunas rayando la autoayuda. Así, la investigación sobre la memoria viene a cargar la prosa de referentes. Por ejemplo, cita a Gayatri Chakravorty Spivak y su ensayo Echo para señalar la imposibilidad de tener una voz original, pues siempre está mediada por otras voces, y también para mostrar que las relaciones mediadas por las redes son un mercado de ecos en los que la cacofonía puede hacer enloquecer.

Hay un esfuerzo por buscar nuevas vías narrativas -diálogos, aforismos, canciones…-, así como una creatividad viva y una mirada crítica. Algunas imágenes, como la del ciervo perdido por los servidores y que Mario Santamaría ya retrató en 2020 ('Deer in the Wide Web. Unfixed infrastructures and Rabbit Holes'), son sugerentes, así como cuando Eco evoca su infancia en una enumeración de recuerdos, mezcla de clichés de época con hechos personales más dolorosos.

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También se percibe la voluntad de disecar el deseo hacia el ser amado cuando este es inaccesible. Pero 'Memòria d’Eco' -que ha logrado tres becas- peca de exceso conceptual, poniendo de relieve la vertiente de investigadora de la autora más que la literaria. Y, en efecto, la novela culmina el ciclo 'Speculative Intimacy', sobre el "yo tecnológicamente mediado", investigación que acaba cortocircuitando el relato.