Grecia y mi odisea en el Peloponeso

He perdido la cuenta de cuántas veces he estado en Grecia. Bueno, no es verdad. Lo cierto es que llevo bien la cuenta porque es uno de mis destinos preferidos y cada una de mis visitas ha sido única, pero es un comienzo de texto épico, como el destino. También Grecia es uno de los países sobre los que más se ha escrito. Curiosamente, durante mi trayectoria como periodista de viajes, ese no ha sido mi caso.

Patrick Leigh Fermor y Henry Miller son la prueba de que existe una gran cantidad de literatura de no ficción sobre Grecia; pero tengo que confesar que no conozco demasiados autores griegos más allá de Theodor Kallifatides, que es el más traducido y aclamado en la actualidad dentro del panorama de las letras griegas modernas. Y aquí me debato entre yo y yo misma, pensando en si mencionar o no la novela más épica de todos los tiempos, 'La Odisea', en una tribuna sobre libros, viajes y Grecia. Aunque algunos dirán que 'La Odisea' no es propiamente una novela, yo me atrevo a dejar aquí por escrito que es una de las primeras. Si pienso en todas las veces que he estado en Grecia, no soy capaz de recordar ni una sola en la que no me haya asaltado el pensamiento del magnífico y voluble carácter de Odiseo. Caray.

Sobre 'La Odisea' hay dos cosas que me gustaría añadir. Una es el hecho de que la traducción importa, y mucho. En mi caso, antes de este viaje –estuve la semana pasada–, me leí la nueva versión de Emily Wilson y fue posiblemente la mejor, con expresiones como "mar color vino", que solo puedes identificar si has estado en el lugar adecuado en el momento adecuado en Grecia. Lo segundo es lo mucho que me sorprende todo el alboroto que se está formando alrededor de 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan que se estrena el 17 de julio, criticada por un absurdo: buscar rigor histórico en una obra basada en un poema épico plagado de elementos mitológicos. No va a pasar.

En mi viaje a Grecia, esta vez conduje durante casi tres horas por serpenteantes carreteras que arriba y abajo me demostraron que en el extremo sur de la Grecia continental existe una de las zonas más fascinantes y gratificantes del país. Separado del cuerpo principal por el canal de Corinto desde hace un siglo, el Peloponeso constituye el corazón de la antigua Grecia y la cuna de los Juegos Olímpicos. Aquí he podido admirar las maravillas de Delfos, un lugar sagrado que alberga el templo de Apolo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; Olimpia, el mismo lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos panhelénicos originales, y pintorescos pueblos como Kardamyli, una villa marinera mencionada por primera vez en el poema épico de Homero: 'La Ilíada'.

El Peloponeso es un lugar de belleza indómita, como demuestra el que probablemente sea el lugar más hermoso de todos: Epidauro. A diferencia de la Acrópolis de Atenas, los rincones del Peloponeso se ocultan de manera seductora; y así, cuando una se topa con alguno de ellos, la imponente escala de sus vestigios parece un truco de magia. Como magia es la extraordinaria conservación del antiguo teatro de Epidauro. Estaba tan bien oculto que no fue descubierto ni excavado hasta hace apenas un siglo. Y esto, en términos griegos, es prácticamente antes de ayer.