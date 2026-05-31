Estrella Alonso, escritora: "En ocasiones, las historias ajenas son las que abren la puerta a las propias"

Érase una vez, hace más de ochenta años, un niño nacía en una familia de mercheros en Salamanca. Érase una vez, hace más de cuatro años, una chavala de clase media terminaba la carrera en Londres. Por arte de birlibirloque, las vidas del niño y de la chavala se encuentran. Claro, que el niño es ya un señor abogado de ochenta años y la chavala se dedica a escribir y hablar de libros en internet.

Vamos a ver, el señor abogado es Eleuterio Sánchez, y la chavala soy yo. A Eleuterio lo conocen por España como 'El Lute', y a mí me conocen en mi casa como Estrella. Cuando vi el documental 'Eleuterio Sánchez contra el Lute', de Carlos Moro, y me di cuenta de que apenas nadie de mi generación conocía su historia, supe que quería contarla. Primero en teatro, y ahora en mi primera novela, 'La verja roja' (Espasa, 2026).

La pregunta del millón, lectoras y lectores, es siempre la misma: ¿a ti qué te importa 'El Lute', con lo joven que eres? Lo que me interesa de la historia de Eleuterio (yo siempre le llamo Eleuterio, porque, como él mismo dice, su madre le parió Eleuterio Sánchez y eso de 'El Lute' se lo inventaron los de 'El Caso', y la policía y la prensa en general) es cómo ha sido el disparador, la herramienta, la pieza mágica y necesaria para contar muchas otras.

Begoña, la protagonista de mi novela, es huérfana de madre y se muda a Madrid a estudiar cuando se encuentra con la historia de Eleuterio: las gallinas, el tren, la fuga del penal del Puerto de Santa María. Queda fascinada (cómo no, yo la entiendo) y decide preguntar a sus abuelas (su abuela y su tía abuela, que vienen en un 'pack' y ella las llama las abuelas). Lo que se encuentra no es lo que esperaba.

Las abuelas no quieren hablar de Eleuterio, ni de su madre muerta, ni de su abuelo muerto, ni de nada de nada que tenga que ver con el pasado. Bueno, sí quieren, pero a su manera. Sólo quieren contar los diez o doce recuerdos que les quedan. Y Begoña, ¡ay!, no entiende, no comprende nada. ¿Cómo pueden dos personas que se han pasado la vida juntas recordar todo diferente? ¿Cómo construimos la memoria? ¿Cómo nos contamos el pasado?

La pregunta que surge no es solo "¿quién fue él?", sino "¿quién soy yo en relación con lo que no sé de las mías?". Begoña no busca a Eleuterio porque le interese la historia de España, que también, Begoña es una joven comprometida: lo busca porque su historia le da permiso para buscar la suya propia.

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Y es que, en ocasiones, las historias ajenas, a veces las más lejanas, son las que abren la puerta a las propias. Porque ¿qué es un cuento si no es un intento de crear empatía? ¿Para qué nos contamos las historias?