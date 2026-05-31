RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los libros de la semana: Anaïs Nin, Philippe Claudel y Fatima Daas
Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana la primera novela de Mónica González Inés, 'El aire quema', y la ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea 2025, 'Los días de vidrio', de Nicoletta Verna, entre otros títulos
María Soto
Delta de Venus
Anaïs Nin
Bamba Editorial
23,90 €
'Delta de Venus' reúne los relatos eróticos que Anaïs Nin escribió en la década de 1940, textos que permanecieron inéditos durante años y que hoy son considerados una obra clave de la literatura erótica del siglo XX. En estas historias, Nin explora el deseo, la fantasía y las complejidades del amor y la intimidad desde una perspectiva profundamente sensual, poética y femenina.
Wanted
Philippe Claudel
Bunker Books
16,90 €
En 'Wanted', Philippe Claudel construye una novela sobre el espectáculo del poder y la banalidad del desastre en un territorio donde la política, los medios y la tecnología dejan de operar como sistemas de orden. Personajes inspirados en figuras contemporáneas atraviesan una narración que combina precisión formal y deriva delirante, en un equilibrio constante entre lo reconocible y lo grotesco.
Jugar el juego
Fatima Daas
Cabaret Voltaire
20,95 €
Tras el éxito de 'La hija pequeña', llega la segunda novela de Fatima Daas, 'Jugar el juego', un relato de aprendizaje en el que la autora retoma la idea de la lucha entre el determinismo social y los deseos individuales. Una novela enérgica sobre la ambición, la búsqueda de identidad y la necesidad de reinventarse en un sistema marcado por la clase y el género.
El aire quema
Mónica González Inés
Ediciones Destino
21,90 €
En su primera novela, 'El aire quema', Mónica González Inés plantea una pregunta esencial en la actual sociedad: ¿cuánto tiempo puede sostenerse la idea de una vida perfecta? Un suspense psicológico sutil y perturbador sobre la culpa, la autoexigencia y las mentiras que nos contamos para sobrevivir, cuando el éxito deja de protegernos y la vida perfecta con la que soñamos se acerca al borde de un abismo.
Los días de vidrio
Nicoletta Verna
Duomo Ediciones
20 €
Ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea 2025 y traducida a más de 25 idiomas, llega a España 'Los días de vidrio', la nueva novela de la escritora italiana Nicoletta Verna. En un tiempo dominado por el miedo y la crueldad, Redenta e Iris, dos mujeres diferentes y unidas por un destino tan cruel como esperanzador, encarnarán la resistencia de quien se niega a renunciar a la humanidad.
Les dones i les ombres
Isabel Olesti
Proa
22,50 €
La autora de 'Dibuix de dona amb ocells blancs' (Josep Pla 1995) y 'Àlbum d’amors complicats' (Ciutat de Reus 2021) regresa con esta visión menos conocida de un episodio clave de nuestra historia. Durante la Guerra Civil, un heterogéneo grupo de personas se refugian en una masía del Camp de Tarragona, propiedad de una viuda rica, para huir del horror. Allí, mujeres y niñas tratan de mantener la vida cotidiana.
Amat Amat
Mar Márquez
Males Herbes
22 €
La polifacética periodista barcelonesa Mar Márquez –también es librera, instructora de 'mindfulness', música...– debuta como escritora con 'Amat Amat', una mezcla de thriller político y drama familiar que transita por la ciencia ficción y la sátira social y que, sobre todo, es un reflejo de las altas y las bajas pasiones. Amat Amat es un diputado con una existencia perfecta... hasta que es elegido en un ritual para ser sacrificado por el bien común.
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