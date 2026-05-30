Jorge Dezcallar, tras el silencio

¿Escribe porque calla? Pregunto al gran diplomático que ha sido, hoy retirado en la escritura con un pesado baúl de silencios en su espalda. "No, escribir es escuchar con fuerza, como dice Lobo Antunes", Antonio, maestro de las letras lusas y sordo por el estallido de una bomba en la guerra de Angola. Jorge Dezcallar, Palma, 1945, era de niño un aventurero pertinaz y siguió siéndolo al servicio del Ministerio de Exteriores, letrado y diplomático de carrera.

Fue el primer civil al mando de la inteligencia española (convirtió el Cesid en CNI) y como director de política exterior para África y Oriente Próximo hizo posible el único abrazo histórico entre la Autoridad Palestina (de Arafat) y el Gobierno israelí (de Shamir), Conferencia de Madrid, 1991.

Después de haber publicado varios ensayos geopolíticos, en 2021 se disfraza de espía para escribir sus dos primeras novelas. Pero comete el desatino de jubilar a su 'alter ego', Asís García, que no ha tenido más remedio que volver a la arena ante el galimatías que sacude a las agencias de inteligencia desde el 7-O.

'Pez negro', que así se llama su nueva entrega, arranca con la masacre de Hamás y cuesta creer que no es ficción sino la más bárbara crueldad animal que ha dado pie a la más despiadada venganza en forma de genocidio.

Estábamos en la infancia de quien fue asesor presidencial desde Calvo Sotelo hasta Felipe González, con Aznar dirigió el CNI y fue cesado por Zapatero pese a batirse el cuero contra las mentiras del PP en torno a la autoría del 11-M. Entonces es nombrado embajador en la Santa Sede: santo recurso que pronto le quedaría tan pequeño que lo designan jefe de la diplomacia en Washington.

Imaginación y realidad

De su niñez recuerda sobre todo a Salgari: exotismo, capa y espada: "Algo de eso hay. He firmado una paz con Rusia pendiente desde el siglo XVIII y otra con los indios Ácoma de Nuevo México, y también he recogido en Florida el tesoro robado de la fragata Las Mercedes, siglo XVII". Y rememora cómo sus ojos se desorbitaban escuchando a un tío embajador en la India: "Me contaba que iba a cazar tigres a lomos de un elefante y que los maharajás ponían esmeraldas en las servilletas de sus invitados". De lo imaginado pasó a la dura realidad como embajador en Marruecos.

De él se dice que siempre ha sido hombre de Estado y no de partido, y hasta la izquierda real aplaudió su labor al frente del CNI, pese a su linaje aristocrático. Ocurre que la política nunca ha sido su 'cup of tea'. Porque Dezcallar es de verdad y ante todo, franco. Y a veces –reconoce–, "a veces se dan conflictos inevitables: los periodistas quieren saber, los diplomáticos hablan para ocultar lo que piensan de la política y los espías, eso, no hablan".

¿También en su vida personal (viudo y vuelto a casar, tres hijos) rige esta ley del silencio? "Supongo que es como una segunda naturaleza. Si callas nadie se da cuenta de tus limitaciones, pero si abres la boca… pueden quedar expuestas". ¿Un agente secreto lo es hasta su muerte? "Es una profesión que nunca te deja porque te muestra el Estado desde una óptica que muy pocos tienen el privilegio de ver". En su haber, el prurito de intentar siempre la paz y evitar atentados. "No tengo ninguna víctima sobre mi conciencia, siempre he dormido envidiablemente bien".

–Dezcallar, estamos en pleno apogeo de "los monstruos de Gramsci", ¿qué mundo veremos surgir de este caos global?

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–Estamos al final de una era geopolítica, pasamos de un mundo multilateral a otro multipolar. Walesa decía que con un acuario se puede hacer una sopa de pescado y eso es lo que ocurre. Vamos hacia un mundo más incómodo e inseguro.