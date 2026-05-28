LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO
Loreto Fiuza, encuadernadora y profesora de encuadernación: "Hoy se valora más que la encuadernación nazca de tus manos desde la nada"
En los últimos años, ha visto crecer el interés por la encuadernación artística y los oficios manuales
Han pasado más de 20 años desde aquellas primeras clases en las que empezó a familiarizarse con herramientas, telas, cartones y estructuras básicas como el encartonado y el bradel, pero Loreto Fiuza todavía habla del oficio con la misma alegría de quien ejerce su pasión. Ella, que cuenta que llegó a la encuadernación "por pura adoración por los libros y curiosidad por aprender su proceso artesanal", se especializó después en los talleres de AFEDA, la ya extinta Asociación para el Fomento de la Encuadernación de Arte, donde profundizó en cubiertas de madera articulada, mosaicos, relieves... También en disciplinas que rodean al libro y lo convierten en objeto artístico: la estuchería, los papeles marmoleados, "elementos de una gran belleza".
Muchos de los libros que recibe llegan a su taller dañados por el tiempo o por accidentes. Entonces, empieza un trabajo lento y minucioso que, muchas veces, implica desmontarlo entero: "Restaurar cuadernillo por cuadernillo, hacer una nueva costura, nuevos planos… es decir, reencuadernarlo de nuevo". Una labor quirúrgica que requiere mucho mimo, paciencia y escuchar al propio libro.
En los últimos años, ha visto crecer el interés por la encuadernación artística y los oficios manuales. Cree que existe "una nueva tendencia en cuanto a la recuperación y la conservación de la artesanía, como contrapunto a la tecnificación, la simplificación y la facilidad en los procesos de producción". Lo cuenta con entusiasmo, después de haber sido finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de Encuadernación Artística.
Lo que más le interesa es el trabajo hecho desde cero, el tiempo invertido en cada pieza y la relación física con los materiales: "Hoy, lo que realmente se valora cada vez más es que una encuadernación nazca de tus manos desde la nada". Y quizá por eso, en sus clases y en sus proyectos, transmite tan hondo la sensación de haber sido cuidados lentamente, por alguien que todavía mira y enseña a mirar, con auténtica devoción.
- Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
- Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
- Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable
- Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
- Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
- Encuentran muerto a Stewart McLean, el actor de la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', tras varios días desaparecido
- El acosador de la pintora y escritora Paula Bonet sufre una 'anomalía psíquica' y es absuelto en un segundo juicio
- Este lunes 25 salen a la venta las entradas para el único concierto del año de Estopa: precio, a qué hora y cómo conseguirlas