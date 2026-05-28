Loreto Fiuza, encuadernadora y profesora de encuadernación: "Hoy se valora más que la encuadernación nazca de tus manos desde la nada"

Han pasado más de 20 años desde aquellas primeras clases en las que empezó a familiarizarse con herramientas, telas, cartones y estructuras básicas como el encartonado y el bradel, pero Loreto Fiuza todavía habla del oficio con la misma alegría de quien ejerce su pasión. Ella, que cuenta que llegó a la encuadernación "por pura adoración por los libros y curiosidad por aprender su proceso artesanal", se especializó después en los talleres de AFEDA, la ya extinta Asociación para el Fomento de la Encuadernación de Arte, donde profundizó en cubiertas de madera articulada, mosaicos, relieves... También en disciplinas que rodean al libro y lo convierten en objeto artístico: la estuchería, los papeles marmoleados, "elementos de una gran belleza".

Muchos de los libros que recibe llegan a su taller dañados por el tiempo o por accidentes. Entonces, empieza un trabajo lento y minucioso que, muchas veces, implica desmontarlo entero: "Restaurar cuadernillo por cuadernillo, hacer una nueva costura, nuevos planos… es decir, reencuadernarlo de nuevo". Una labor quirúrgica que requiere mucho mimo, paciencia y escuchar al propio libro.

En los últimos años, ha visto crecer el interés por la encuadernación artística y los oficios manuales. Cree que existe "una nueva tendencia en cuanto a la recuperación y la conservación de la artesanía, como contrapunto a la tecnificación, la simplificación y la facilidad en los procesos de producción". Lo cuenta con entusiasmo, después de haber sido finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de Encuadernación Artística.

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Lo que más le interesa es el trabajo hecho desde cero, el tiempo invertido en cada pieza y la relación física con los materiales: "Hoy, lo que realmente se valora cada vez más es que una encuadernación nazca de tus manos desde la nada". Y quizá por eso, en sus clases y en sus proyectos, transmite tan hondo la sensación de haber sido cuidados lentamente, por alguien que todavía mira y enseña a mirar, con auténtica devoción.