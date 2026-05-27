Natalia Gómez-Esquius: "He llorado, reído hasta el colapso y he pasado miedo con muchas novelas"

¿Sus preferencias literarias?

Lo que necesito en cada momento vital. Le citaré tres libros que asocio a los recuerdos, como lo que evocan las colonias de la juventud: 'Tres hombres en una barca', 'Villette' y 'Mujeres que corren con los lobos'.

'Tres hombres en una barca' de Jerome K Jerome es una de las mejores lecturas de humor de la literatura.

Es de las pocas veces que recuerdo haber reído hasta casi el colapso respiratorio. Lo compré por impulso y lo que ocurrió después fue algo maquiavélicamente inesperado. Sobre todo por la fecha de la primera vez que se publicó y porque, de alguna manera, me había quedado en Dickens y su Club Pickwick, y en Tom Sharpe, para arrancarme sonrisas según la temporada.

¿Qué ocurrió después?

Recibí un puñetazo intelectual, y fui consciente de que empezar a reír sin control es una experiencia que no solo ocurre la primera vez que lo abres. Entiendo que la lectura de humor inglés depende de tu voz interna al leer o interpretar mentalmente las líneas. Hace muchos años que lo recomiendo, pero no soy capaz de transmitir lo que llegué a reír, a llorar. Solo pensar en el libro, sonrío.

¿Ha llorado con alguno?

Sí, de pena, de risa, de miedo. Leo desde los seis años, empecé precozmente como paraguas de un 'bullying' escolar. El primer libro que me hizo llorar fue 'El principito'. El primero que me hizo reír, 'Guillermo el travieso'. De miedo, 'Cementerio de animales', de Stephen King, cuando era joven. Todavía lo guardo, pero no me atrevo a releerlo.

'Villette', de Charlotte Brontë, realismo psicológico. ¿Qué me cuenta de esta obra?

Es mi pequeño refugio mental. Me entretenía en cada página. Era una época introspectiva. Soy fan de la novela victoriana. Me entretengo en entender y aplicar sus protocolos o normas de urbanidad, que decía mi abuela.

'Mujeres que corren con los lobos', de Clarissa Pinkola Estés. ¿Quién es esa mujer?

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Apareció como necesidad de empoderamiento femenino. Me dejó con la sensación de que no todo tiene que ser coherente para ser verdadero. Me recuerda y valida lo que muchas sabemos, nuestra sabiduría interna.