'Principio, medio, fin', de Valeria Luiselli: ¿y luego adónde? ¿Hasta dónde?

El surgimiento de una nueva editorial es siempre una buena noticia. Pero que esa andadura venga de la mano de Feltrinelli hace que el redoble de tambores sea unánime porque esa marca significa, entre otras cosas, una altísima tradición ilustrada de la que apenas quedan muestras en la industria editorial de hoy un gusto exquisito por la cultura y por el mundo de los libros. Y que uno de los libros con los que empiece esa aventura sea 'Principio, medio, fin' de Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) es la segunda buena noticia (en catalán, en Angle).

Este nuevo artefacto de Luiselli –no es en ningún caso solo una novela– completa la geografía que empezó a dibujar en 'Desierto sonoro' (2019) y en más de un sentido forma, con aquel libro, una suerte de díptico en el que el dolor por las pérdidas, reales o imaginarias, aparece como 'leit motiv' que cose ambas tramas. En las dos obras, el desplazamiento es crucial. En 'Desierto sonoro', desde Nueva York hasta Arizona, siguiendo los pasos errantes de una familia en pleno proceso de desmoronamiento; en esta, el viaje es a la Italia de la familia Camposanto.

Es ahí a donde viajarán Ella y su hija Manuela en busca de "un nuevo comienzo. Injusto o extraño, quizás, pedirle eso al tiempo: la posibilidad de empezar, de empezar de nuevo". Y ese inicio va acompañado de la madre de Ella y abuela de Manuela, que está perdiendo la memoria y que hace que la narradora trate de saber qué debe hacer, es decir, "¿cómo lo reinvento todo: nuestra historia, nuestras vidas cotidianas, nuestra forma de estar en el mundo?".

La experiencia del tiempo

Pero este es también un libro sobre la escritura de una novela, pues la voz que narra es la de una novelista, un libro sobre la lectura de la mano de las continuas referencias a libros y pasajes literarios (asoman fragmentos e interpretaciones sugerentes de la 'Odisea' la 'Eneida' y 'Las metamorfosis', y sobre todo de la 'Historia natural' de Plinio el Viejo), sobre cómo salvar de la desmemoria a la madre de Ella si consigue enviarle pasajes del libro que está escribiendo para que lo traduzca y consiga posponer el alzhéimer.

Tiene el lector entre las manos un libro muy antiguo sobre el poder del mito, de los arcanos, de los ancestros y de la magia

Pero no solo eso. Tiene el lector entre las manos un libro muy antiguo sobre el poder del mito, de los arcanos, de los ancestros y de la magia. Sobre cómo hay que narrar el fin de la experiencia lineal del tiempo, de qué manera la única forma de narrar el mundo es desde "una temporalidad cíclica" o cómo hay que cruzar las edades del tiempo (principio, medio y fin) regresando a la infancia para entender "la relación entre ficción y memoria". La narradora lo que quiere es "escribir una catástrofe invertida: empezar con el fin del mundo y terminar con su principio; de la pérdida de la memoria hasta la primera imagen del mundo impresa en un ojo grande, redondo, negro".

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Y esa catástrofe es un viaje a la Italia ancestral para devolver el mosaico de Proteo a su lugar original porque he aquí "una novela sobre una madre y una hija, una hija y una madre, viajando a lo largo de alguna orilla hacia otro marco temporal" para hacer converger la memoria con la imaginación en círculos concéntricos: "el léxico familiar, la casa, el día a día, la gente, el mundo, la política, la historia humana, la geografía, la historia natural, la mitología, la geología, la cosmología. ¿Y luego adónde? ¿Hasta dónde?". Pues exactamente esto después de la lectura. Luiselli: ¿Y luego adónde? ¿Hasta dónde?