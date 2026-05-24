Los libros de la semana: Andrew Porter, Marilynne Robinson y Hannah Kent

La vida imaginada Andrew Porter Muñeca Infinita 23,95 €

Steven Mills, protagonista de 'La vida imaginada', la novela de Andrew Porter, ha llegado a una encrucijada. Su mujer y su hijo se han marchado, puede que no vuelvan, y él no logra superar el vacío dejado por su propio padre. La situación lo empuja a averiguar qué ocurrió con ese carismático profesor que desapareció en 1984, cuando Steve tenía 12 años, bajo una ola de ignominia.

Lectura del Génesis Marilynne Robinson Galaxia Gutenberg 23 €

La bondad es uno de los temas omnipresentes en la obra de Marilynne Robinson. En 'Lectura del Génesis' busca una comprensión todavía más profunda de ella a partir del análisis de uno de los textos fundacionales de la cultura occidental. La autora se pasea por el texto bíblico reflexionando sobre una historia tras otra mientras extrae temas y verdades universales.

Siempre en casa, siempre lejos de casa Hannah Kent Alba Editorial 22,50 €

En una Australia confinada, con un niño recién nacido, Hannah Kent vuelve sobre su pasado. 'Siempre en casa, siempre lejos de casa' es el intento de unir los puntos entre la joven que ansiaba desaparecer y la escritora ya consagrada que ha aprendido a ocupar un lugar, al mismo tiempo que libro de viajes y carta de amor a uno de los pocos territorios que conserva su misterio.

La piel hembra Elaine Vilar Madruga Editorial Barrett 32,90 €

Vuelve Elaine Vilar Madruga con su novela más ambiciosa: 'La piel hembra', un descenso a los infiernos del ser humano. Todas las mujeres de un pueblo perdido en las montañas experimentan una extraña calentura y, una noche, sintiéndose llamadas por dios, se escapan de sus casas y sus maridos para regresar a la mañana siguiente recubiertas de un polvo dorado y embarazadas.

El círculo de ceniza Javier Lerín Suma de Letras 22,90 €

'El círculo de tiza' es el thriller psicológico más oscuro y adictivo de Javier Lerín. Tras apagar un incendio, el bombero Martín Salaberri descubre los cadáveres de una familia dispuestos en un círculo. En el centro, un recipiente con el nombre del hombre al que dieron por muerto tras desaparecer después de quemar vivo al deportista más célebre del país. Letras que perseguirán a Martín obsesivamente.

El centre del món Toni Mata Columna 19,90 €

Confiar en los adolescentes para elegir qué obra merece un premio significa reconocer la validez de su criterio y la necesidad de que la literatura conecte con ellos. Esta es la esencia del Premi Carlemany, impulsado por el Gobierno de Andorra y el Grup 62, que este año ha recaído en esta novela sobre la importancia del dinero en la construcción de la identidad, los vínculos familiares y las oportunidades vitales.

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Capgirades Muriel Villanueva Estrella Polar 13,95 €

La escritora valenciana está de doble celebración: el 20º aniversario de su primera publicación coincide con la aparición de su libro número 50, que ha titulado 'Capgirades'. La autora del fenómeno escolar 'Duna' (14 ediciones) se adentra aquí en la mitología maorí para subrayar la necesidad de hacer piña entre hermanos y la búsqueda de una identidad propia dentro de nuestra familia.