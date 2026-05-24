José Ignacio Castelló Ribera: "Cada capítulo es un punto de encuentro para aficionados hípicos, curiosos y periodistas"

Vaya por delante, y eso es una obligación: es de bien nacidos ser agradecidos. Dicho esto, y con la lectura de este texto lo entenderán, 'Historias a todo galope' es el libro de un entusiasta de las carreras de caballos, del periodismo y de sus clases universitarias, que reúne en 20 relatos hípicos estas tres facetas de su vida con la naturalidad y honestidad que merece una obra de este tipo.

No fue ninguna ocurrencia. Después de 20 años escribiendo en EL PERIÓDICO, principalmente, sobre carreras de caballos, cuando este deporte es casi clandestino en Catalunya, me impuse que, de una forma u otra, debía devolver ese interés que siempre tuvo este medio por visibilizar a purasangres y jockeys como si del Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos se tratase. Y no solo eso, sino también, como dice mi prologuista, Emilio Pérez de Rozas, por hacer realidad "los sueños de un chiflado que, entre rato y rato, se dedica a su gran pasión: las carreras de caballos".

Por eso, ante el desafío de cómo poder llevar a cabo un libro que recompensase tanto agradecimiento, tracé una ecuación literaria muy personal a través de un recorrido cronológico de 2005 a 2025: cada relato seleccionado aparece reproducido tal y como se publicó en EL PERIÓDICO y está acompañado por una introducción que explica las circunstancias personales, profesionales y deportivas que hicieron posible su escritura. O sea, un diario personal y profesional, a través de 20 capítulos, que se convierten cada uno de ellos en un punto de encuentro para aficionados hípicos, curiosos, periodistas y estudiantes de Periodismo.

Las contradicciones del oficio

El interés de mi obra no solo radica en las historias de animales y en las historias personales. Radica también en el pulso que mantengo en las páginas entre purasangres legendarios, jockeys que pasan hambre, amazonas atrevidas, editores caprichosos y directivos imprudentes, entre otros, para retratar el periodismo desde dentro sin disfrazar las contradicciones del oficio.

Es decir, no solo se dirige a quienes aman a los caballos, sino a todos aquellos que sienten curiosidad por cómo se cuentan las historias, con sus dudas, aciertos, errores, contratiempos y decisiones, siempre con la voluntad de ofrecer una mirada útil a quienes empiezan en el oficio del periodismo, en mi caso concreto en la Universitat Abat Oliba CEU.

Es un libro, la verdad, con muchas lecturas y muchos lectores, que pivotan en torno a un deporte envuelto en numerosas ocasiones de intrigas y misterios entre lo más icónico de su espectáculo: los galopes de los purasangres, los colores de las chaquetillas de los jockeys y las apuestas de los espectadores.

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No puedo finalizar sin reproducir el inicio de 'Historias a todo galope': "Alto. El libro es bien raro. Difícil de clasificar como género literario". Cierto, lo cual no es un obstáculo, sino más biem un gancho, porque les aseguro yo que todos los que lo lean no descabalgarán de su lectura hasta cruzar la meta.