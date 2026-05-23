Que Barbitania cambie lo menos posible

Esperemos que la marcha de María Ángeles Naval, directora del Festival Barbitania, que se celebra en la Barbastro literaria, no afecte a los cimientos fundacionales de la cita, que se resumen en literatura, literatura y buen rollo. En estos tiempos, que el buen rollo fluya es fundamental para que las cosas vayan bien. Convivir con esa sintonía no es estar de sonrisas y alegrías todo el rato. Esta pasa por decir lo que uno piensa y acordar con el contrario. No es un ejercicio fácil, pero es muy gratificante.

El anuncio de abandonar el festival lo hizo Naval por sorpresa y en el discurso de inauguración. Aseguró que había avisado al alcalde y este lo confirmó. Es cierto que después de diez años de certamen y cinco de festival, y observar que todo tiene una excelente salud, a alguien se le puede pasar por la cabeza dejarlo en la cumbre, aunque tampoco tuviera un contrato que la ligara.

Si es así, nada que objetar, siempre y cuando se tenga previsto un relevo controlado y bien gestionado. Sería una lástima que Barbastro perdiera su condición de ser capital de la literatura durante un fin de semana en España. Otra cuestión es si han existido desavenencias, muy bien llevadas, por cierto, porque, de cara a fuera, la organización y la implicación municipal han sido siempre de diez. Estaremos muy atentos.

La posibilidad de ver reunidos en la plaza del Mercado de Barbastro a Ignacio Martínez de Pisón, Jon Juaristi, Gioconda Belli, Aleksandra Lun, Natalia Moreno, Luis García Montero, Jorge Carrión, Elvira Navarro, Manuel Vilas, Corina Oproae, Antonio Orejudo, Leonardo Cano, Juan Manuel de Prada, Carlos Marzal, Benjamín Prado, Monika Zgustova y Zülfü Livaneli, entre otros, todos a la vez y en dos únicos días, fortalece a la comarca del Somontano, no solo como zona de vinos, sino también de creatividad. ¡Larga vida!