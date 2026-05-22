TIEMPO PARA LEER
Marc Crous: "Sentirme Frodo me ayudó a enfrentarme a una situación adversa de joven"
Formado en ESADE y en la HEC de París, ha desarrollado su carrera en el sector de la perfumería y la cosmética y en estos momentos es propietario de su propia marca y presidente del ‘cluster’ del sector
Anna R. Alós
¿Ha devorado algún libro?
'El señor de los anillos'. Fue una temporada complicada porque cambié de escuela, y leer esa historia me ayudó a abstraerme de todo, y al verme en una situación nueva y que yo sentía como adversa, como la de Frodo, el personaje principal, encontré ánimos para afrontarla de joven.
Es decir, se sentía Frodo.
Totalmente, y los capítulos que Tolkien, el autor, necesitaba para contextualizar el avance de la aventura me molestaban porque perdía mi vinculación con el personaje. Me pasaba lo mismo en otros capítulos, cuando había una historia de otros compañeros de viaje me desesperaba. Con el tiempo supe que el personaje principal, el que cuenta la historia, es Sam, pero yo necesitaba sentirme protagonista para liderar y protagonizar la mía.
¿Otro libro que le haya dejado marca?
'La insoportable levedad del ser', de Milan Kundera. Estaba en mis primeras relaciones sentimentales y sexuales. Todo era nuevo, apasionante. Te han educado en valores absolutos y de repente todo te parece relativo. Me dio paz leer esa obra porque era un gran lío, como la vida misma. Y si quedabas con una chica y aparecías con ese libro bajo el brazo, estabas cubierto por un aura de intelectualidad que despertaba su interés.
¿Un libro con un mensaje claro?
'Un caballero en Moscú', de Amor Towles. La conclusión es que uno debe ser fiel a lo que es independientemente de si el entorno cambia. Me encantó la rectitud del personaje principal, la importancia de sus valores y el respeto a las formas. Y, al mismo tiempo, cómo se puede disfrutar en medio del caos que le toca vivir, la revolución bolchevique, siendo un noble. Y cómo los extremos, los que sean, nos llevan a la ley de la selva.
¿Lee desde pequeño?
De pequeño leía mucho más. El amor por la lectura viene de mis padres. Son caníbales de libros. No hay mejor sensación que empezar un libro y sentirte enganchado. Ahora los algoritmos te ayudan a elegir una película o serie, pero no los tenemos para acertar con un libro. Y siempre leo en papel. No hay sensación más placentera que la de pasar una página tras otra.
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