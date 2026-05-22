LIBRERÍAS
Librería Darwin, entre la cita previa y la casualidad
El proyecto, impulsado por el cineasta Marcos Mijan en el pueblo malagueño de Canillas de Aceituno, reúne fotolibros, fotografía vernácula, novela gráfica y publicaciones que parten del trabajo con la imagen
En un pequeño pueblo de la Axarquía malagueña, Darwin se construye alrededor de la concretísima idea de mirar despacio. El proyecto, impulsado por el cineasta Marcos Mijan y coordinado por Patricia Conor, reúne fotolibros, fotografía vernácula, novela gráfica y publicaciones que parten del trabajo con la imagen. Hay editoriales independientes, ediciones contemporáneas, archivos y pequeños objetos impresos que comparten una misma curiosidad visual.
La librería nació después de años de trabajo entre cine, fotografía y viajes, y hoy funciona como espacio híbrido entre tienda online y punto de encuentro físico. Abre con cita previa... o jugando a la oportuna casualidad de encontrarla abierta. Entre talleres, imágenes y mesas llenas de libros, se presenta como un ejemplo de espacio que ha encontrado su forma de funcionar en la ruralidad.
Librería Darwin
Llanillo, 4
Canillas de Aceituno
29716. Málaga
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