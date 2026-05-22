Librería Darwin, entre la cita previa y la casualidad

En un pequeño pueblo de la Axarquía malagueña, Darwin se construye alrededor de la concretísima idea de mirar despacio. El proyecto, impulsado por el cineasta Marcos Mijan y coordinado por Patricia Conor, reúne fotolibros, fotografía vernácula, novela gráfica y publicaciones que parten del trabajo con la imagen. Hay editoriales independientes, ediciones contemporáneas, archivos y pequeños objetos impresos que comparten una misma curiosidad visual.

La librería nació después de años de trabajo entre cine, fotografía y viajes, y hoy funciona como espacio híbrido entre tienda online y punto de encuentro físico. Abre con cita previa... o jugando a la oportuna casualidad de encontrarla abierta. Entre talleres, imágenes y mesas llenas de libros, se presenta como un ejemplo de espacio que ha encontrado su forma de funcionar en la ruralidad.