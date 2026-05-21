'Muerte en Berlín', de Simon Scarrow: mafiosos en la Alemania nazi

Vuelve el inspector Horst Schenke, ese policía de la Alemania nazi repleto de contradicciones internas con el que el británico Simon Scarrow viene firmando en los últimos años una magnífica saga de novela negra. Tras ‘Blackout. Berlín, 1939’ y ‘Muerte en la noche’, la editorial Edhasa nos trae la tercera entrega de la serie, ‘Muerte en Berlín’, ambientada en 1940 y que centra su trama, en esta ocasión, en un aspecto menos conocido de aquella época ominosa: la presencia de bandas mafiosas que se movían al margen del régimen de Hitler o, a veces, con la aquiescencia de los gerifaltes del partido, que hacían la ‘vista gorda’ a sus actividades debido a que, de una forma u otra, sacaban tajada de las mismas.

La trama arranca precisamente con la muerte de un jefe mafioso y propietario de un animado club nocturno berlinés, Max Remer, que es tiroteado en su coche durante una emboscada. La investigación del caso corresponde a Schenke que, al tirar del hilo, va descubriendo aguas muy turbias, con una red que se dedicaba a la falsificación de los ya por entonces codiciados cupones de racionamiento con los que subsistía la población civil alemana.

La vida de un policía en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial

Asistiremos así de nuevo, de forma paralela, tanto a las pesquisas del inspector por las calles de Berlín como a la evolución de su vida personal, marcada por su creciente desapego hacia el régimen nazi y por su relación sentimental secreta con la joven judía Ruth (a la que ya conocemos de los anteriores libros y por la que dejó a su prometida). Otros conocidos para el lector de la saga son el sargento Hauser y el exintegrante de la Gestapo Otto Liebwitz (ojo a este personaje, todo un hallazgo), que completan el equipo de trabajo de Schenke en la Kripo. También desfilan por el libro figuras históricas como el infame Heydrich, el almirante Canaris, además de alguna aparición sorpresa que dejará al inspector Schenke (y al lector) sobrecogido.

Scarrow vuelve a exhibir en ‘Muerte en Berlín’ el sólido trabajo de documentación que percibimos en las anteriores novelas. Estamos en 1940 y el curso de la guerra, pese a ser todavía favorable para los intereses de los nazis, ha limitado de forma drástica el nivel de vida de la población alemana. En este escenario, el autor británico vuelve a pintar un régimen completamente podrido a todos los niveles, y al que define en el epílogo del libro como «una cleptocracia criminal despiadada que no toleraba oposición alguna a su ideología política extrema».

Scarrow retrata las bandas mafiosas en el periodo nazi

Respecto a las bandas mafiosas, Scarrow señala que muchas veces se veían apoyadas por la corrupción pura y dura de aquellos que ahora estaban en el poder.

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Simon Scarrow tira de intriga en la serie de novelas del inspector Horst Schenke para retratar el horror nazi. / L. O.

«Los oficiales nazis de alto rango disfrutaban mucho con sus lujos, y muchos estaban más que dispuestos a pasar por alto las actividades ilícitas de aquellos que podían abastecerles del tipo de bienes que se iban haciendo más escasos a medida que la guerra progresaba», comenta este popular escritor de novela histórica, del que esperamos con ganas nuevas andanzas del inspector Schenke.